Mäeots: "Minu geniaalne sõbranna" lahkab universaalseid teemasid huvitavalt

"Minu geniaalne sõbranna" on lugu kahest tüdrukust, Lenust ja Lilast, kelle sõprus saab alguse 1950. aastate Napoli aguli vaesuses ja viletsuses. Huvi õppimise vastu ja konkurents koolis, aguli karmid arveteklaarimised ja esimesed suhted poistega kasvatavad neid kahte väga erinevat tüdrukut aga omal moel kokku.

Lenu rollis astub üles Maria Annus, kelle sõnul on tüdrukud üksteise kaitsekilbid kõige vastu. "Vahel kaitsevad nad üksteist ka iseenda eest. Selle loo teeb eriliseks nende side. Ükskõik kui pikaks see kumm venib, siis jääb ta alati kummiks, mis lõpuks tõmbub tagasi kokku," rääkis Annus.

Lila osa täidab Inga Salurand. "Kui räägitakse inimesest, kellel on hirm selle ees, et ta elab riigis, kus võib iga hetk pursata vulkaan, siis me võib-olla päris täpselt ei tea, mida see tähendab, aga metafoorina on see meile arusaadav. Me kõik oleme olnud situatsioonis, kus iga hetk võib midagi juhtuda. Allasurutud hirm, millele me ei oska isegi nime anda, koondub pingestatud punkti," rääkis Salurand.

Vanemuises on lavastuse aluseks võetud mõned aastad tagasi Inglise rahvusteatris mängitud dramatiseering.

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul on lavastuses esindatud universaalsed teemad. "Valikud elus, kellegi mahajätmine, petmine – need on universaalsed teemad, millest räägib peaaegu iga lugu, olgu ta romaan, film või etendus. Aga küsimus on selles, kui sügavalt ja huvitavalt seda teha. Elena Ferrante ja see dramatiseering on seda teinud väga huvitavalt ja me püüame olla selle väärilised," rääkis Mäeots.

"Minu geniaalne sõbranna" esietendub Vanemuise teatris laupäeval, 8. veebruaril.