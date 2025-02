Paul-Eerik Rummo: teen oma asja nii, nagu oskan

James Joyce'i romaani "Ulysses" tõlkimise eest kultuurkapitali kirjanduse peapreemia pälvinud Paul-Eerik Rummo, ütles kultuurisaates "OP", et tema teeb oma asja nii, nagu oskab. Mis tema teostest pärast avaldamist edasi saab, ei ole enam tema kontrolli all.

Oma esimes kohtumist "Ulyssesega" Paul-Eerik Rummo ei mäleta. "On olnud selline tunne, nagu oleks temast kogu aeg midagi teadnud, mis on vaevalt usutav, aga ma arvan, et sellises tudengieas olin juba midagi kuulnud," meenutas ta.

Nagu ka ülejäänud lääne kirjandust, ümbritses ka "Ulyessest" Nõukogude ajal teatav salapära. "See oli iseäralik raamat selle iseäraliku asja sees. Nii et selline salapära ümbritses seda ilmselt kuidagi kogu aeg. Niimoodi vaikselt on teadvuse tagatoas tuksunud ja tiksunud."

Teoseid tõlkides on oluline raamatu olemus teise keelde ümber kanda. "Mida rohkem sa konkreetsesse teosesse sisse oled läinud, seda rohkem hakkad tema olemust kuidagimoodi tajuma. Selline ühelt pool teatud väljakutse, kiusatus, teiselt poolt vastutustunne või kohusetunne, et selle olemus teise keelde ümber kanda," lausus Rummo.

Oma pikale karjäärile tagasi vaadates ei oska Rummo mingeid konkreetseid teoseid, mis tall eriti südames on, välja tuua. "Mina teen oma asja nii, nagu ma oskan. Mis edasi saab, ei ole minu kontrolli all," leiab ta. "Mis on enda jaoks oluline olnud, on taustas meeles niikuinii."