Pärandusfestivali korraldaja: noorte puhul on oluline märksõna elav pärand

Pärandusfestivali korraldamise eest kultuurkapitali rahvakultuuri valdkonna peapreemia võitnud Evelin Lagle-Nõmm rääkis kultuurisaates "OP", et laste ja noorte jaoks on oluline elav pärand, mis kogu aeg muutub.

Viljandis toimunud pärandusfestivali eest said kultuurkapitalilt auhinna kultuuriakadeemia päranditehnoloogia õppekava programmijuht Ave Matsin ja projektijuhid Lembe Lahtmaa ja Evelin Lagle-Nõmm.

Matsin rääkis, et festivali suur idee oli pöörata rohkem tähelepanu meie pärandile. "Pärandi võib jagada hästi lihtsustatult kahte ossa: aineline pärand ja vaimne kultuuripärand. Ainelise pärandiga on hästi lihtne – majad, maalid, monumendid, need on tükid, neid saab lugeda, need kas on alles või ei ole alles. Hoopis keerulisem on vaimse pärandiga. Meie vaimne kultuuripärand on selline pärand, mida kantakse põlvest põlve edasi. Need on erinevad oskused, teadmised, kombed, praktikad," selgitas ta.

Festivalile tagasi vaadates rõõmustas Lahtmaa selle üle, et sellesse nii palju lapsi ja noori kaasatud oli. Lagle-Nõmm lisas, et noorte puhul on oluline märksõna elav pärand.

"See on kogu aeg muutuv ja see kaasajastub ise. Saime hästi palju seda tagasidet, et kui lahe oli näha lapsi käsitööd tegemas, lustiga, rõõmuga, nad nautisid. Oli lapsi, kes olid täisaja kohapeal ja lihtsalt meisterdasid," kirjeldas ta.