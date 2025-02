Sihtasutuse Viljandi Muuseum juhiks saab Anu Rannu

"Anu Rannu tugev nägemus muuseumi arengust ning tema taust ja tarmukus andsid valikukomisjonile kindluse, et ta suudab viia muuseumi tegevuse uuele tasemele ja ka alles valdkonnas alustades eesseisvate väljakutsetega edukalt hakkama saada," ütles ministeeriumi nõunik kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes Märt Volmer.

"Tegutsemine pärimusmuusikavaldkonnas on minus kasvatanud suure austuse ja huvi meie väikese rahva kultuurilise eripära vastu. See valdkond on õpetanud, kui oluline on ajaloo ja traditsioonide tundmine, tutvustamine, elus hoidmine ja tänapäeva ülekandmine," rääkis Anu Rannu.

"Uus väljakutse muuseumimaastikul on loomulik jätk, et panustada edaspidigi valdkonnas, kus hoitakse ja tutvustatakse meie piirkonna kultuuripärandit. Tunnen, et minu mitmekülgsed kogemused festivalikorraldusest tulevad kasuks Viljandi Muuseumi arendamisel. Viljandi Muuseum on oluline mäluasutus, kus on tehtud südamega tööd, et koguda ja säilitada ajaloolist Viljandimaa pärandit. Minu soov on üheskoos muuseumipere ja -sõpradega leida üles põnevad lood ja eksponeerida neid viisil, mille üle tuntakse Viljandis uhkust ja mis saab üheks põhjuseks ka Viljandi külastamiseks," lisas ta.

Ligi 20 aastase Viljandi pärimusmuusika festivali korralduskogemusega Anu Rannu on alates 2008. aastast töötanud Eesti Pärimusmuusika Keskuses, kandes seal korraldusjuhi, projektijuhi ja büroojuhi kohustusi. Viljandi pärimusmuusika festivali juures on ta toimetanud viimastel aastatel festivali arendusjuhina. Alates 2021. aastast on ta Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorralduse nooremlektor.

Rannul on magistrikraad Tartu Ülikoolist kultuurikorralduse erialal ning rakenduskõrgharidus kultuurikorralduses Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast. Ühtlasi on ta "Kultuuriliidri" arenguprogrammi vilistlane.