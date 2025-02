ERSO ja Filharmoonia Kammerkoor annavad kontserdi rannaliival

"Kui me mõtlesime, kus seda lugu ette kanda, siis leidsime selle fantastilise koha, mida me ju võime käsitleda kõrbena või selle nimi võib olla ka ERSO suvepäev. Kui siin mõned orkestrid Põhjamaades lähevad talvel Kanaaridele festivalile, siis meie hoiame kokku, meie tuleme siia," ütles ERSO peadirigent Olari Elts.

Seda enam, et ebatavaline kontserdisaal pakub isegi rohkem võimalusi.

"Siin võib-olla kavalam publik võtab kaasa rannalina ja läheb sinna taha, kus meil veel natuke ruumi on, viskab pikali ja ei ole sellest ka midagi, kui magama jääb – just teise poole lugu "Become desert" on Luther Adamsi selline väga minimalistlik. Üks põhjus, miks me ka siin oleme, me saame panna muusikud ümber publiku selles loos, et siin tekivad sellised helimassiivid või erinevad linnuteed mis peaksid meid kõnetama hoopis teistmoodi kui kontserdisaalis," rääkis Elts.

Kõrb kui selline võib küll eestlasele kauge olla, aga asjaosalistele paistab, et publik on kontserdi hästi vastu võtnud.

Lõpuks, ega keegi ei ütle, et see on õige või vale või mis siit saab või ei saa. See on aeg iseendaga, aeg ilma telefonita ja saab lihtsalt kogeda seda – tänase õhtu puhul – täielikku elamust. Siin on täielik häppening, siin peab kohal olema ja seda tajuma, see on jube kihvt. Ja Steve Reich ja John Luther Adams ei ole tegelikult sugugi võõrad, me näeme seda ka saali täituvuses," lausus klahvpillimängija Kärt Ruubel.