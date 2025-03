Fotografiskas avati fotokunsti korüfee Elliott Erwitti näitus

Ligi sajast pildist koosnev suurnäitus toob esile Erwitti sooja, mänglevalt kerge, vaimuka ja tabava pildikeele. Fotograafia oli talle nii elukutse kui hobi. Näitusel on väljas tellimustööd ajakirjadele, pressifotograafina tehtud jäädvustused Valgest Majast ja kuulsustest, aga ka hästi tabatud klõpse lastest, loomadest, juhuslikest möödakäijatest ja tänavamelust. Erwitti fenomeni aitab avada dokumentaalfilm, mille autor Douglas Sloan tuli näituse avamiseks Tallinnasse.

"Ta oli ebatavaline, sest tema huviorbiiti mahtus nii palju. Muidugi on olemas arhitektuuri-, moe- ja vaikelufotograafe, aga tema tegi kõike. Kaasa arvatud arhitektuur, pressifoto, vaikelud, isegi mood. See oli ebatavaline ja ma ei tea, kas teda saaks panna mingi kategooria alla, aga võib öelda, et ta oli geenius tabama inimlikke emotsioone," ütles dokumentalist ja Erwitti sõber Douglas Sloan.