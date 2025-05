Tallinnas algab Ukraina kaasaegsele kunstile pühendatud festival "Ukufest"

Festivaliga on ühinenud Fotografiska, Juhan Kuusi dokfoto keskus, Temnikova ja Kasela galerii ning galeriid Truus ja ArtDepoo. Kaasa lööb ka Eesti Kunstimuuseum.

"Läbi nende algatuse, kuhu kõik galeriid meiega liikusid, on saanud imeline värviderohke festival pööraste kunstiteostega. Meil on esindatud üle 30 kunstniku, mis on erakordselt suur arv," ütles festivali korraldaja Alice Järvet.

Juhan Kuusi dokfoto keskus osaleb projektis autodidaktist kunstniku, fotograaf Pavlo Mazai näitusega, kes pärast tolliametniku karjääri pühendus täielikult fotograafiale.

"Fotograafia on minu jaoks elustiil. Foto ise on tumm, aga ta on väga kõnekas. Ma jutustan läbi fotode lugusid, mida olen kogunud igalt poolt maailmast, kus ma viibin. Tallinnas on väljas tööd kümneosalisest seeriast, mis jutustavad Ukraina lugusid," ütles fotokunstnik Pavlo Mazai.

Fotografiska esimese korruse kohviku galeriis on väljas kahe ukraina kunstniku teosed. Tania Ruda ütles, et kui ta enne sõda armastas tegeleda keha problemaatikaga, siis nüüd on kõik muutunud.

"Ma tundsin, et see objekt, millega ma põhiliselt töötan, võib nii kergelt kaduda. Ma tajusin seda füüsiliselt ja hakkasin tegema projekti nimega "Keha negatiivid", mis tegeleb keha kadumisega," ütles kunstnik Tania Ruda. "Me tahame näidata, kui mitmekesine on Ukraina kunst. See pole pelgalt rahvakunst. Ma tahaksin, et see festival purustaks stereotüüpe."

Festival lõpeb kahe kunstioksjoniga, mille tulu läheb Ukraina kunstnike toetamiseks.