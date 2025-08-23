Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

Angelika Kollin kasvas üles Eestis, teisemeea veetis Saksamaal, pärast mida elas nii USA-s, Hispaanias kui ka Aafrikas. Näituse pealkiri "Tundlik pinnas" viitab nii maale, millel need lood on kasvanud, kui ka inimeste sisemaastikele, mida fotod puudutavad. "Kogu mu töö on autobiograafiline. Iga inimene, kellega olen töötanud, on olnud mu õpetaja," ütlebs ta.

"Angelika töödega esimest korda kohtudes kõnetas mind kohe autori oskus pääseda inimestele lähedale ja seda mitte ainult füüsilises tähenduses. Seal on sügavust ja empaatiat ning see tunne on salvestunud ka fotole. Ma näen seoseid Sally Manni ja Mary Ellen Marki portreede aususe ning intiimsusega – seal ei peideta kortse, pisaraid ega elu ebatäiuslikkust," ütles kuraator Toomas Järvet

Näitus on avatud 23. augustist 23. novembrini 2025 Telliskivi Loomelinnakus asuvas Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses.