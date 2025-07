Tallinn eraldab esmakordselt kultuuriasutustele kolmeaastase tegevustoetuse

Toetusele said kandideerida avatud taotlusvoorus kõik vähemalt kaks aastat Tallinnas tegutsenud eraõiguslikud kultuuriasutused. Abilinnapea Kaarel Oja sõnul soovib Tallinn viia uue toetusmeetmega koostöö linnas tegutsevate kultuuriasutustega senisest sisulisemaks. "Linna kultuuritoetused on olnud seniajani valdavalt üksikprojektide ja -sündmuste kesksed, nüüd lisandub neile täiesti uus pikaajaline tegevustoetus," sõnas ta.

Toetusmudeliga määratakse Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele juriidilistele isikutele kolmeks järjestikuseks aastaks tegevustoetus ning see on mõeldud peamiselt püsikulude katmiseks. Ühel aastal on võimalik määrata linnal tegevustoetus kolmele organisatsioonile, seejuures peavad igast taotlusvoorust saavad kultuuriasutused tegutsema eri kunstivaldkondades.

Esimesel aastal esitati kokku 24 taotlust ning kõigile väljavalitutele määrati toetus maksimaalses mahus ehk 60 000 eurot aastas. Kultuuriasutuste tegevustoetuste eraldamise komisjoni kuulusid peale Tallinna kultuuri- ja spordiameti esindaja veel Eesti Teatriliidu, Eesti Kirjanduse Teabekeskuse, Eesti Filmiajakirjanike Ühingu, Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja Tallinna Kirjanduskeskuse esindajad.