Pildid: kunstiinstallatsiooni käigus kaeti Tammsaare mälestusmärk kamuflaažvõrguga

Avaliku installatsiooni käigus asetab kunstnik Daria Koltsova A. H. Tammsaare kujule ajutiselt kamuflaažvõrgu. Kamuflaažvõrgu materjaliks on Daria lahtilõigatud maalid ja eesti kunstnike annetatud kunstiteosed ning see sai valmis kahe nädala jooksul enne festivali arvukate vabatahtlike ja Eesti kamuflaažvõrkude kudumiskogukondade abiga.

Galerist Olga Temnikova, kes on üks UKUfesti idee algatajatest, selgitas, et avatseremooniat ei toimu. "See on vaikne ja mõtlemapanev kunstiline aktsioon, mis juhatab publiku ka galeriidesse. Usume, et installatsiooniga linnaruumi sekkumine toob publiku hetkeks Ukraina elanike praegusele vaimsele seisundile emotsionaalselt lähemale. See selgitab ka natuke, miks me UKUfesti algatasime," lisas Temnikova.

Installatsioon jääb Tallinnas Tammsaare pargis avatuks 10. mail kuni 18.00'ni.