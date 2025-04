Galerii: Eesti paviljoni kuraatorid katavad Veneetsia eluhoonet soojustuspaneelidega

Kohapeal toimetavad aktiivselt kuraatorid Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa, kelle loodav väljapanek "Las ma soojendan sind" paikneb ajaloolises Veneetsia palazzo's.

Tänavusel arhitektuuribiennaalil esitleb Eesti paviljon renoveerimise temaatikat uue nurga alt, ühendades fassaadiinstallatsiooni ja sotsiaalseid suhteid uuriva näituse. Näitus toob esile pingevälja suurte kliimaeesmärkide ning elanike argimurede vahel: kuidas saaks renoveerimislaine olla rohkem kui lihtsalt energiaklassi parandamine?

"Tahame Eesti väljapanekuga rõhutada, et renoveerimine ei pea piirduma bürokraatlike eesmärkidega – see on võimalus tõsta elukeskkonna ruumilist ja sotsiaalset kvaliteeti, mida täna laialdaselt praktiseeritavad renoveerimislahendused ei tee," selgitasid Eesti paviljoni kuraatorid.

Eesti paviljon koosneb sisuliselt kahest komponendist. Üks osa on välisfassaadi installatsioon paneelidest, millega kaetakse üks Veneetsia ajalooline eluhoone. Teine osa on viidud siseruumi, kus keskendutakse ühistule ja elanikule, kes renoveerimise protsessi keskmes on. Siseruumis on võimalik tutvuda maketi ja dialoogidega, mis kõnelevad erinevatest tegelastest, kes renoveerimise teekonnal tegutsevad ja inimsuhete väljendumisest ruumis. Kuigi fookuses on elanikud, käivad dialoogidest läbi ka linn, muinsuskaitse, insener ja arhitekt.

"Veneetsia biennaalil tõstatuvad ruumiloome probleemkohad ja sünnivad uued arhitektuurisuunad, mille sees me järgmised kümnendid elame. Mul on hea meel, et Eesti väljapanek avab keerulisi teemasid läbi nii inimliku ja kaasahaarava loo," lausus Eesti paviljoni komissar Johanna Jõekalda.

Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 10. maist 23. novembrini.