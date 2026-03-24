X!

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

Arhitektuurimuuseumis avatakse eelmise aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni jätkunäitus, mille kaudu jõuab Itaalias esitletud väljapanek "Las ma soojendan sind" nüüd ka Eesti publiku ette.

Näitus "Las ma soojendan sind" uurib renoveerimisprotsesside paradokse kliimaeesmärkide poole püüdlemisel. Kuraatorid küsivad, kas soojustamine on üksnes bürokraatlik "linnuke" Euroopa Liidu eesmärkide täitmisel või reaalne võimalus lahendada sotsiaalseid ja ruumilisi väljakutseid.

"Kõik hooned, peamiselt nõukogude aegsed hooned, peaksid olema 2050. aastaks renoveeritud C energiaklassi. Meie arhitektidena vaatasime, kuidas seda olukorda lahendada, kes selle taga on ja jõuame selleni, et kõik Euroopa eesmärgid ja renoveerimine jõuab lõpuks elanike ja ühistu õlgadele," ütles kuraator Helena Männa.

Arhitektuurimuuseumis võtab külastajaid vastu Veneetsia Eesti paviljoni nurgakivi.

"Veneetsiast võtsime kaasa kaks osa. Võib-olla silmapaistvam osa oli palazzo soojustamine nii nagu me seda Eestis teeme, tehase renoveerimise kujul. Eestisse oleme toonud üheksast paneelist kaks. Veneetsias oli ka näituse siseosa, mille oleme toonud tervikuna Eestisse. See ongi makett, mille najal oleme kirjutanud tragikomöödia korteriühistust," sõnas Männa.

Lood, mida värvilise maketi põhjal räägitakse, põhinevad päris juhtumitel, teatraalse lisavindiga.

"Esimene lugu räägib kahest naabrist, kes omavahel arutavad, üleval korrusel elab naaber, kes on eakas ja soovib lifti. Esimese korruse naaber lifti ei vaja. Lugu lõpeb sellega, et korterid vahetatakse, ülemise korruse elanik kolib alla ja alumine kolib üles," ütles kuraator Keiti Lige.

"Teine makett räägib kahe naabermaja lugu, kus nad on omavahel aias kokku saanud, räägivad ja unistavad, mis siin võiks olla – mänguväljak, piknikuala või hoopis terrassiga spaa ja saun. Nad lähevad koos panka ja küsivad koos laenu, aga pank ütleb, et hetkel pole võimalik kahele ühistule koos laenu anda, sest see on nende jaoks liiga suur risk," sõnas Lige.

Eesti paviljoni väljapanek pälvis ka Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali installatsioonipreemia.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Värsked artiklid

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

24.03

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

24.03

ERSO ettekandes jõuab lavale Maria Kõrvitsa uus orkestriteos

24.03

Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

24.03

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

24.03

Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

24.03

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

24.03

Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

24.03

Tänavusel Taff:festil astuvad üles Lauri Saatpalu, Bianca Rantala, Flow Rea jt

LOETUMAD

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

24.03

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

24.03

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

22.03

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

23.03

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

24.03

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

23.03

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

