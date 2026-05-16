Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku korraldab arhitektuurimuuseum

Kolme pakkumuse seast osutus komisjoni hinnangu põhjal valituks SA Eesti Arhitektuurimuuseum, kelle ülesandeks saab Eesti väljapaneku terviklik ettevalmistamine ja elluviimine 2027. aastal toimuval Veneetsia arhitektuuribiennaalil.

"Kuigi tänavuse kunstibiennaali järel väljendasid riigid õigustatud kriitikat biennaali praeguse juhtkonna suhtes, kinnitas ka hiljutine Euroopa Liidu kultuuriministrite nõukogus toimunud arutelu, et vaatamata poliitilisele propaganda levikule, on meie ühine soov hoida Veneetsia biennaali kui rahvusvahelist kultuurivahetuse keset. Eesti jaoks on oluline, et meie loojate osalus oleks tugev, professionaalselt korraldatud ning looks uusi võimalusi koostööks," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

SA Eesti Arhitektuurimuuseumi ülesandeks saab juhtida kogu protsessi alates kuraatori või projekti valikust ning produktsioonist kuni väljapaneku esitlemiseni Veneetsias ja hiljem Eestis. Lisaks projektijuhtimisele ja produktsioonile vastutab korraldaja ka rahvusvahelist nähtavust toetavate kommunikatsiooni- ja meediategevuste eest.

Komisjon tõstis SA Eesti Arhitektuurimuuseumi pakkumuse puhul esile korraldustiimi laiapõhjalist kogemust nõudlike näituseprojektide ühisel elluviimisel, kõrgetasemelist ja riigi esindusprojektile sobilikku korraldusmudelit ning tasakaalus eelarvet, kuhu panustab muuseum ka omafinantseeringuga. Komisjoni hinnangul paistis võidutöö silma ka hästi kaardistatud riskijuhtimise ning kuraatoriprojekti toetava lähenemisega.

"SA Eesti Arhitektuurimuuseumi ettepanek tõusis esile eesti arhitektuuriväljale loodava lisandväärtuse poolest. Ühtlasi suunatakse nende ettepanekus kuraatorprojekti elluviimisse märkimisväärselt suurem rahastus kui konkureerivate pakkumuste puhul. See võimaldab viia Eesti väljapanekute kvaliteedi uuele tasemele ja seab prioriteediks just kuraatorite loomingulise töö, mille toetamine oli ka üks peamisi hankes seatud ootusi," ütles hindamiskomisjoni esimees ning arhitektuurinõunik Johanna Jõekalda.

20. Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 2027. aastal Veneetsias. Biennaali peakuraatoriteks on arhitektid Wang Shu ja Lu Wenyu arhitektuuribüroost Amateur Architecture Studio. Eesti väljapaneku kuraator ja ekspositsiooni kontseptsioon selguvad eraldi valikuprotsessi käigus.