X!

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku korraldab arhitektuurimuuseum

Arhitektuur
Eesti Arhitektuurimuusuem
Eesti Arhitektuurimuusuem Autor/allikas: Eesti Arhitektuurikeskus
Arhitektuur

Kolme pakkumuse seast osutus komisjoni hinnangu põhjal valituks SA Eesti Arhitektuurimuuseum, kelle ülesandeks saab Eesti väljapaneku terviklik ettevalmistamine ja elluviimine 2027. aastal toimuval Veneetsia arhitektuuribiennaalil.

"Kuigi tänavuse kunstibiennaali järel väljendasid riigid õigustatud kriitikat biennaali praeguse juhtkonna suhtes, kinnitas ka hiljutine Euroopa Liidu kultuuriministrite nõukogus toimunud arutelu, et vaatamata poliitilisele propaganda levikule, on meie ühine soov hoida Veneetsia biennaali kui rahvusvahelist kultuurivahetuse keset. Eesti jaoks on oluline, et meie loojate osalus oleks tugev, professionaalselt korraldatud ning looks uusi võimalusi koostööks," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

 SA Eesti Arhitektuurimuuseumi ülesandeks saab juhtida kogu protsessi alates kuraatori või projekti valikust ning produktsioonist kuni väljapaneku esitlemiseni Veneetsias ja hiljem Eestis. Lisaks projektijuhtimisele ja produktsioonile vastutab korraldaja ka rahvusvahelist nähtavust toetavate kommunikatsiooni- ja meediategevuste eest.  

Komisjon tõstis SA Eesti Arhitektuurimuuseumi pakkumuse puhul esile korraldustiimi laiapõhjalist kogemust nõudlike näituseprojektide ühisel elluviimisel, kõrgetasemelist ja riigi esindusprojektile sobilikku korraldusmudelit ning tasakaalus eelarvet, kuhu panustab muuseum ka omafinantseeringuga. Komisjoni hinnangul paistis võidutöö silma ka hästi kaardistatud riskijuhtimise ning kuraatoriprojekti toetava lähenemisega.  

"SA Eesti Arhitektuurimuuseumi ettepanek tõusis esile eesti arhitektuuriväljale loodava lisandväärtuse poolest. Ühtlasi suunatakse nende ettepanekus kuraatorprojekti elluviimisse märkimisväärselt suurem rahastus kui konkureerivate pakkumuste puhul. See võimaldab viia Eesti väljapanekute kvaliteedi uuele tasemele ja seab prioriteediks just kuraatorite loomingulise töö, mille toetamine oli ka üks peamisi hankes seatud ootusi," ütles hindamiskomisjoni esimees ning arhitektuurinõunik Johanna Jõekalda.  

20. Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 2027. aastal Veneetsias. Biennaali peakuraatoriteks on arhitektid Wang Shu ja Lu Wenyu arhitektuuribüroost Amateur Architecture Studio. Eesti väljapaneku kuraator ja ekspositsiooni kontseptsioon selguvad eraldi valikuprotsessi käigus. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:33

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

10:03

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

09:50

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku korraldab arhitektuurimuuseum

09:32

Cannes'i päevik #4: Radu Jude puhul on hea meel arulageda produktiivsuse üle

15.05

EKA ehte- ja sepakunsti tudengid avasid Patarei merekindluses ülevaatenäituse

15.05

Maarja Merivoo-Parro: püüame värskendada Vabamu nägu

15.05

Kareem Roustom: minu lemmikhelilooja on Veljo Tormis

15.05

Saaremaal algas põhikooliteatrite aastafestival

15.05

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

15.05

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:03

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

15.05

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Vaata uuesti: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

15.05

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

15.05

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

15.05

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

09:32

Cannes'i päevik #4: Radu Jude puhul on hea meel arulageda produktiivsuse üle

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo