Galerii: avati Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind"

24. märtsil avati Eesti Arhitektuurimuuseumi esimesel korrusel näitus "Las ma soojendan sind", kus jõuab Eesti näitusekülastajani ka möödunud aastal Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindanud samanimeline väljapanek.

Eesti paviljoni "Las ma soojendan sind" jätkunäitusega jõuab Veneetsias esitletud väljapanek nüüd ka Eesti publiku ette. Eesti paviljon tõusis Veneetsias esile selge ja ühiskondlikult tundliku käsitlusega, pälvides märkimisväärset rahvusvahelist tähelepanu ning erialameedia sisukat kajastust.

Näitus uurib renoveerimisprotsesside ruumilisi ja sotsiaalseid paradokse ning püstitab küsimuse, kas kliimaeesmärkidest ajendatud soojustamine on üksnes energiaklassi tõstmiseks või võimalus tõsta ka korterelamute ruumilist ja sotsiaalset kvaliteeti.

Näituse kuraatorid on Keiti Lige, Elina Liiva, Helena Männa.