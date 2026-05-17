Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

Tänavuse Veneetsia biennaali üks populaarsemaid paviljone on Austria oma, kus on tundide pikkused järjekorrad. Selle paviljoniga on seotud aga lausa kaks eestlast: motosportlane Keity Meier ja etenduskunstnik Netti Nüganen.

Keity Meier selgitas, et tema on Austria paviljonis koos Florentina Holzinger, kus neil on projekt nimega "I Live In Your Piss". "Üks inimene elab akvaariumis ja kõik külastajad saavad panustada ning seda kunsti elus hoida läbi enese kergendamise," mainis ta ja selgitas, et akvaarium on täidetud uriiniga, kust on masinate abil ohtlikud ained välja filtreeritud. "Võiks öelda, et see on nagu Veneetsia elanik, kes elab turismi ja prügi keskel, selline analoog on siin."

Meier tõi välja, et tsiklisõitjana on ta ka varem Florentina Holzingeriga koostööd teinud. "Ta on hetkel kõige kuumem nimi etenduskunsti- ja teatrimaailmas, tal on väga provokatiivsed tükid ja see pole üldse harv nähtus, et keegi publikust minestab või oksendab, nõrganärvilistele see ei sobi," ütles ta ja lisas, et Holzinger lihtsalt kirjutas talle paar aastat tagasi Instagramis, et lahedaid asju teed ja mul oleks vaja sind.

Veneetsiasse jääb Keity Meier kogu suveks. "Peaaegu kuni biennaali lõpuni olen siin," ütles ta ja lisas, et väga mõnus on veeta oma suvi kellegi pissis. "Ainus asi, mis on Veneetsias puudu, et siin pole head jõusaali."

Oma tsiklisõiduoskuseid saab Meier rakendada ka Austria paviljonis, kus tal on võimalik jettiga ühes veega täidetud toas sõita. "Ma tahaks väga siin kanalites sõita, aga see on vist ebaseaduslik."