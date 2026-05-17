Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

Kas tänavuse Veneetsia biennaali korraldajad on korrumpeerunud või naiivsed?

Kindlasti korrumpeerunud, sest biennaali juht Pietrangelo Buttafuoco aitas isiklikult venelastel vältida lääne sanktsioone, mis kehtestati pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal. Sa ilmselt oled näinud ka ajakirjandusse lekkinud kirjavahetust Vene paviljoni komissari ja Buttafuoco vahel: seal pakub ta venelastele abi, kuidas viisasid saada, ja annab nõu, mismoodi seadusest kõrvale hiilida. Näiteks ütleb ta konkreetselt, et Vene paviljoni võiks lahti hoida 5. kuni 8. maini, sest siis see pole avalikkusele lahti, ent muul ajal peaks olema ning oleks seega seadusevastane. Mu meelest on see seadusevastane ka praegu. Mina olen kunstnik ja teen, mis saan, aga tahaksin väga, et ajakirjanikud võtaksid lähemalt uurida, mis siin toimub. Minul pole selleks vahendeid ega aega, aga Pietrangelo Buttafuoco ja tema Vene sidemete kohta on palju, mida uurida. Ma ei usu tema juttu dialoogist ja avatusest mitte üks raas, sest oleme tema poole pöördunud eri kanaleid pidi juba märtsi algusest saati, aga ei tema ega keegi teine biennaali nõukogust pole vastanud. Luca Zaia, Luigi Brugnaro … ma kirjutasin neile kõigile. Ja nad teadsid, et tahan nendega ühendust võtta, nad nägid mu sõnumeid, aga jätsid neile teadlikult vastamata. Ma ütlesin neile: ma olen siin, et rahulikult vestelda, dialoogi pidada, täpselt kõike seda, millele te üles kutsute. Ma ei poolda tühistamiskultuuri, ma ei soovi tsensuuri. Kui tõesti väga tahetakse avada Vene paviljoni, siis võib ju näiteks näidata töid, mille on teinud vangistatud vene kunstnikud, need, kes on vangis Ukraina toetamise pärast.

Kas demokraatlik revolutsioon Venemaal on võimalik või on imperiaalne mõtlemine vene kultuuri sisse kirjutatud?

Ma arvan, et kui üldse, siis saaks see revolutsioon peale hakata totalitaarse Venemaa sõjalise lüüasaamisega. Ja sealt edasi … elame-näeme.

Ja lõpetuseks, mida ütled neile, kes leiavad, et Pussy Rioti protestid tõid Vene paviljonile tähelepanu juurde?

Ma lihtsalt ei mõista neid inimesi, minu poolest võivad nad putsi käia. (Naerab.)