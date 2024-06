Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Las ma soojendan sind"

Installatsiooni käigus on plaanis paneelmajale omaselt ära renoveerida ühe Veneetsia hoone fassaad, kaotades seeläbi ära Veneetsia arhitektuurile omane dekoorirohkus.

"Penoplastiga soojustatud palazzo mõjub Veneetsia linnaruumis kohatuna ja tekitab küsimusi ning see on taotluslik. Kuraatorid räägivad selle kujundi läbi biennaalipublikule laiemalt sellest, mis juhtub elukeskkonna ja elamufondiga, kui arhitektid ja eksperdid jäävad ruumiotsuste tegemisest kõrvale. Ehkki renoveerimisprotsesside käigus loodava ruumi ees ei taju tihti keegi oma vastutust, puudutab see teemadering pea kõiki," ütles žürii esinaine, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Johanna Jõekalda.

"Kliimaneutraalsuse saavutamise nimel on ehitussektor võtnud eesmärgiks suuremahulise renoveerimismaratoni. "Las ma soojendan sind" teosega siseneme renoveerimise sisemaailma, uurides, kus ja kuidas tehakse need ruumilised otsused, mida tänavapildis näeme ning kuidas me neid arhitektidena mõjutada saame. Teosega toome tähelepanu sellele, et ruumiloome saab alguse erinevate osapoolte omavahelisest suhtlusest, ja küsime, kas ja kuidas saaks renoveerimislaine olla pääsetee magalarajoonide ruumilise väärtuse tõstmiseks," kirjeldasid kuraatorid Keiti Lige, Helena Rummo ja Elina Liiva oma projekti.

"Las ma soojendan sind" visuaal Autor/allikas: Elina Liiva, Helena Rummo ja Keiti Lige

Kuraatoriprojekt tõukub olukorrast, kus suurem osa Eesti elanikest elavad nõukogudeaegsetes kortermajades, mida hakatakse lähiaastatel kliimaeesmärkide tähe all järk-järgult renoveerima. Renoveerimise käigus loodud lahendused jäävad püsima aastakümneteks – otsused tehakse täna aga sageli arhitekte ja eksperte kaasamata. Installatsiooniga seatakse küsimuse alla, kas nii suuri ruumiotsuseid saab jätta ühistute hooleks, kel puudub selleks vastav ekspertiis ja vahendid. Kuraatorite hinnangul tuleb selleks, et lisaks kommunaalkulude suurusele ja energiamärgisele paraneks ka elanike elukeskkond, tänased protsessid ümber mõtestada.

Kokku esitati kuraatorikonkursile 11 tööd, millest viis pääsesid edasi avalikku finaalvooru, mis toimus 17. juunil Eesti Arhitektuurimuuseumis. Kohapealse publikuhääletuse võitis samuti konkursitöö "Las ma soojendan sind".

Keiti Lige, Helena Rummo ja Elina Liiva on noored arhitektid ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, kes keskenduvad oma töös naabruskonnapõhisele renoveerimisele ja arendamisele ning ressursitõhususe printsiipidele arhitektuuris. Üheskoos teiste noorte arhitektidega on nad loonud ühisplatvormi ja lokaali Õu, mis on andnud võimaluse ruumiga eksperimenteerida ja leida teoreetilistele küsimustele praktilisi väljundeid. Kõik kolm on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise magistriõppe, Liiva ja Rummo teevad seal hetkel doktoritööd.

Võidutöö valis žürii, kuhu kuulusid kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Johanna Jõekalda, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Hannes Praks, SA Eesti Arhitektuurimuuseumi juhatuse liige Karen Jagodin, 18. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraator Arvi Anderson, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo, Eesti Kunstiakadeemia professor Andres Kurg ning strateegilise ruumilise planeerimise ekspert Kristi Grišakov.

Veneetsia arhitektuuribiennaal on suurim riiklikul esindusel põhinev rahvusvaheline arhitektuurinäitus. Seekordse biennaali peakuraator on Itaalia arhitekt Carlo Ratti ning biennaali peateema on "Intelligens. Natural. Artificial. Collective". 19. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 2025. aasta 24. maist 23. novembrini.