Tänavuse Tallinna arhitektuuribiennaali fookuses on tuleviku ressursid

Oktoobris seitsmendat korda toimuva Tallinna arhitektuuribiennaali tänavune teema on "Ressursid tulevikuks". Festival keskendub sellele, kuidas mõelda, kujundada ja ehitada taaskasutatud materjalidest ja luua neist ressursse tuleviku kujundamiseks.

Rahvusvahelist arhitektuurifestivali kureerib Ukrainast pärit peakuraator Anhelina Starkova koos Daniel Walseri ja Jaan Kuusemetsaga.

"Kuna ma elan Ukrainas, siis lisaks isiklikule elule mõjutab sõda ka minu tööd. Näen lähedalt jõhkralt ausat reaalsust, kuidas arhitektuuri ja linna infrastruktuuri ei kujunda mitte ainult kriisid ja terviseprobleemid, vaid enamasti teeb seda sõja hävitav jõud. Oma kuraatorikontseptsioonis tahtsin seda esile tõsta, et arhitektid ei kontrolli ehitussüsteemi – arhitektid ongi ehitussüsteem ja see süsteem on tulevikus kõige põhjendatum alus," lausus Starkova.

Biennaali ametlik programm koosneb kolmest põhisündmusest: kuraatorinäitusest Eesti Arhitektuurimuuseumis, sümpoosionist ja installatsioonivõistluste võidutöö avamisest Balti jaamas ning satelliitprogrammist, kuhu kuuluvad erinvad töötoad ja seminarid.

Kuraatorinäitus "Ressursid tulevikuks" uurib süvitsi arhitektuuri põhimõtteid, mis on olulised meid ees ootavate muutuste kujundamisel. See otsib vastuseid küsimustele, nagu kuidas stabiliseerida ja jõustada meie arhitektuuristrateegiaid; kuidas pikendada hoonete eluiga; kuidas muuta arhitektuur terviklikumaks ja püsivamaks?

"Ressursid tulevikuks" seab eesmärgiks näidata, kuidas on võimalik ümber kujundada kohalike ressursside kasutamine viisil, mis lisaks esteetikale teeniks kõiki, mitte vaid privilegeeritud vähemust. Kuraatorinäitusel on kolm peamist teemat, mis tegelevad kolme erineva ressursiga tulevikuks: sotsiaalne intelligentsus, ehitamise kontseptsioon ja materjalide kujundamine.

Festivali avanädalal toimub Eesti Kunstiakadeemias ühepäevane sümpoosioni, mille eesmärk on luua valdkondadeülene debatt. Peaesinejate hulgas on Taani arhitektuurikriitik Kristoffer L. Weiss, Šveitsi arhitekt Roger Boltshauser, Harkivi linnapea Ihor Terekhov ja paljud teised.

Rahvusvaheline installatsioonivõistlus "Selleks olukorraks" kutsus osalejaid välja töötama loovaid lahendusi ajutiseks välipaviljoniks Tallinna kesklinna kõige elavama liiklusega transpordisõlmes, Balti jaamas. Võistlusele laekus 81 tööd, mille hulgast valis žürii kümme finalisti. Võitja kuulutatakse välja juulis.