Balti jaama kerkib Belgia arhitektide kavandatud ootepaviljon

Tänavuse Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB 2024) installatsioonikonkursi "Selleks olukorraks" võitjaks osutus Belgias töötava arhitektuuriduo Elisabeth Terrisse de Bottoni ja Matthieu Brasebini ootepaviljon "Aega pole raisata" ("No Time to Waste"), mis pakub alternatiivset ootamise ja ajaveetmise ruumi Balti jaamas.

Rohkem kui 80 ideekavandi seast välja valitud ootepaviljoni ehitus algab septembris ning see avatakse 11. oktoobril Tallinna Arhitektuuribiennaali raames, mille järel paviljon jääbki tallinlaste kasutusse.

"Aega pole raisata" keskendub aja surnuks löömisele ja peavarju pakkumisele, samas muudab ka ootamise väärtuslikult veedetud ajaks. Paviljoni ehitamiseks uuskasutatakse ehitusmaterjale ja kasutatakse suures osas Eesti ettevõtte Thermory tootmisjääke. Paviljonis on mitu seina, mis moodustavad katusega kaetud ruumide jada, mis on avatud edasiseks arenguks. Ootepaviljoni vundamendiks ja seinteks on kerged terasest puurid, mis täidetakse kivide või killustikuga. Erineva tihedusega seinad muutuvad kohati läbipaistvaks. Katuse konstruktsioon koosneb taladest ja lattidest loodud võresüsteemist.

Võidutöö autorid Elisabeth Terrisse de Botton (Hispaania) ja Matthieu Brasebin (Prantsusmaa) on kaks Brüsselis töötavat noort arhitekti, kes ruume luues keskenduvad nende klimaatilistele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele tähendustele. Autoritel aitavad ootepaviljoni valmis ehitada Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja disainitudengid.

Kaheetapiline konkurss "Selleks olukorraks" esitas noortele silmapaistvatele arhitektidele väljakutse töötada välja loomingulised kavandid ajutise väliinstallatsiooni jaoks Tallinna kõige elavamas kohalikus transpordisõlmes – Balti jaamas. Paviljon hakkab paiknema suures osas puutumata Tallinna bastionivöö serval, mis ümbritseb UNESCO kaitse all olevat keskaegset vanalinna.

Installatsioonivõistluse žürii tööd juhtis arhitekt ja TAB 2024 peakuraator Anhelina L. Starkova, žüriisse kuulusid veel arhitekt Indrek Peil (Kavakava arhitektid, Eesti); arhitekt ja koolitaja Austris Mailītis (Läti), arhitekt ja koolitaja; Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhitekt ja linnaplaneerija Ann Kristiin Entson (Eesti); insener ja TalTechi õppejõud Simo Ilomets (Eesti).

Kõiki konkursi teise etappi jõudnud töid on võimalik vaadata samuti 11. oktoobril avaneval näitusel Eesti Arhitektuurimuuseumis.

9. oktoobril algav 7. Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB 2024) täidab Tallinna südalinna mitmekesise programmiga, mille eesmärk on edendada dialoogi ja julgustada katsetama. Teemale "Ressursid tulevikuks" pühendatud rahvusvahelist arhitektuurifestivali kureerib peakuraator Anhelina Starkova koos Daniel Walseri ja Jaan Kuusemetsaga, TAB 2024 korraldajaks on Eesti Arhitektuurikeskus.