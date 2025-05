Pildid: Veneetsia arhitektuuribiennaalil avatakse Eesti väljapanek

19. Veneetsia arhitektuuribiennaal käsitleb ühiskondlikult põletavaid teemasid nagu kliimamuutus ja kutsub üles ehitatud keskkonna loomist ümber mõtestama. Eesti arhitektide kureeritud väljapanek toob välja konflikti suurte üle-Euroopaliste renoveerimist puudutavate eesmärkide ning elanike argimurede vahel. Projekti keskmes on küsimus, kas kliimaeesmärkidest ajendatud renoveerimislaine on vaid energiaklassi tõstmiseks või on see võimalus tõsta ka elamupiirkondade ruumilist ja sotsiaalset kvaliteeti.

Teema näitlikustamiseks renoveeriti ühe Veneetsia palazzo fassaad soojustuspaneelidega, mis on tuttav renoveerimislahendus ka Eestis.

"Veneetsias oma lõpliku vormi saanud installatsiooni ja reaktsioone sellele on põnev jälgida. Soojustuspaneelide kasutamisega ajaloolisse linnaruumi sekkumine on piisavalt provokatiivne, pannes möödujaid peatuma ning küsimusi küsima. Meie eesmärk ongi luua ühine platvorm protsessi erinevatele osapooltele, et arutada renoveerimise tulevikku, võimalusi ja sellega kaasnevaid inimlikke pöördepunkte," sõnavad Eesti näituse kuraatorid Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa.

Väljapanek jätkub hoone esimesel korrusel maketi ja dialoogidega, mis toovad välja erinevate osapoolte vahelised suhtedünaamikad ning nende mõju renoveerimisotsustele. Väljapanekut saadab kataloog "Korterelamu tragikomöödia", mis hõlmab kuut päris inimeste lugudel põhinevat stseenist (autorid Märten Rattasepp ja Elina Liiva).

"Tänavuse näituse teostus on olnud väga väljakutsuv, aga seda suurem on rõõm, et maailma mastaabiga projekt nii eduka teostuseni jõudis ja pakkus juba enne biennaali algust kõnepinda nii kohalikele elanikele kui ka arhitektuurihuvilistele," lisab Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti näituse projektijuht Mari-Liis Vunder.

Veneetsia arhitektuuribiennaal on suurim riiklikul esindusel põhinev rahvusvaheline arhitektuurinäitus. Tänavuse biennaali peakuraator on Carlo Ratti, kelle näitus kannab nime "Intelligens. Natural. Artificial. Collective.".

Arhitektuuribiennaal on külastamiseks avatud 10. maist 23. novembrini.