Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind" jõuab Tallinnasse

24. märtsil avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumi esimesel korrusel näitus "Las ma soojendan sind", kus jõuab Eesti näitusekülastajani ka möödunud aastal Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindanud samanimeline väljapanek.

Eesti paviljoni "Las ma soojendan sind" jätkunäitusega jõuab Veneetsias esitletud väljapanek nüüd ka Eesti publiku ette. Eesti paviljon tõusis Veneetsias esile selge ja ühiskondlikult tundliku käsitlusega, pälvides märkimisväärset rahvusvahelist tähelepanu ning erialameedia sisukat kajastust. 

Väljapanek pälvis ka Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali installatsioonipreemia.

Näitus uurib renoveerimisprotsesside ruumilisi ja sotsiaalseid paradokse ning püstitab küsimuse, kas kliimaeesmärkidest ajendatud soojustamine on üksnes energiaklassi tõstmiseks või võimalus tõsta ka korterelamute ruumilist ja sotsiaalset kvaliteeti.

Paviljon suutis positsioneerida Eesti ruumiarutelu laiemasse Euroopa konteksti, tuues kohalikud probleemid ja lahendused rahvusvahelisse dialoogi.

Näituse kuraatorid on Keiti Lige, Elina Liiva, Helena Männa.

