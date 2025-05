Galerii: Veneetsia arhitektuuribiennaalil avati Eesti näitus

Neljapäeval avati Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindav väljapanek "Las ma soojendan sind". Renoveerimise paradoksidele keskenduva väljapaneku kuraatorid on Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa.

Avasündmusel pidasid kõne Eesti suursaadik Itaalias Lauri Bambus, kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar ja väljapaneku komissar Johanna Jõekalda. Näituse osaks olevaid dialooge, mis toovad välja renoveerimisprotsessi kaasatud erinevate osapoolte vahelised suhtedünaamikad, esitas avamisel näitleja Steffi Pähn.

Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa loodud näitus asub aadressil Riva dei Sette Martiri 1611 ning kõneleb renoveerimislaine paradoksidest. Väljapaneku keskmes on Eesti inimestele tuttavlike soojustuspaneelidega kaetud ajalooline Veneetsia palazzo. Näitus jätkub sama hoone esimesel korrusel maketi ja dialoogidega, mis avavad protsessi inimlikku poolt. Näitust täiendab kataloog "Korterelamu tragikomöödia", mis hõlmab kuut päris inimeste lugudel põhinevat stseeni.

"Eesti väljapaneku projekt kasvas aasta jooksul suuremaks, kui keegi meist oleks osanud ette näha. Meil õnnestus panna kokku suurepärane meeskond ja leida toetajad, kes ei kohkunud projekti mastaapi ja keerukust nähes ära, vaid nägid selles potentsiaali. Nüüd hakkab väljapanek oma elu elama. Ootame seda põnevusega, seda enam, et väljapanek on tõstatanud juba avamise eel diskussioone nii elanike, valdkonna ekspertide kui ka ajakirjanike hulgas – nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis," sõnas väljapaneku komissar Johanna Jõekalda. "Kui biennaalidel osaleda, siis just projektidega, mis selliselt kaasa haaravad ja peatuma ning mõtlema panevad!"

Veneetsia arhitektuuribiennaal on suurim riiklikul esindusel põhinev rahvusvaheline arhitektuurinäitus, mis on külastajatele avatud 10. maist 23. novembrini. Tänavuse biennaali peakuraator on Carlo Ratti, kelle näitus kannab nime "Intelligens. Natural. Artificial. Collective.".