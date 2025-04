Ettevõtjad toetavad eesti muusikaeksporti 24 000 euroga

Hansa Grupi Noore Muusiku Fond toetab Kitty Florentine'i tegemisi kümne tuhande euroga. Florentine'i sõnul on toetused oluline lüli kultuurilises jätkusuutlikkuses.

"Mul on ülimalt hea meel tunda, et minu tegemistes nähakse ka seda potentsiaali ja väärtust, mis mind ennast iga päev tegevuses ja pidevas arengus hoiab. Alternatiivmuusiku ja multidistsiplinaarse artistina on tähtis tunda ennast Eestis nähtult ning see toetus on andnud võime astuda suur samm edasi loometegevustes ja ekspordis." sõnas ta.

Hansa Grupi Noore Muusiku Fondi asutaja Neeme Tammise sõnul on fond hoidnud oma lühikese tegevusajaloo jooksul peamiselt fookust noortele annetele õppimisvõimaluste tagamisel. "Ettevõtjana seisad aga pidevalt valikute ees, mõned neist on täpselt läbi kalkuleeritud, aga nii mõnigi on, tõsi küll –turvapadjaga, kuid siiski tundmatus sfääris lendamine. Eriti see, mis puudutab start-up projekte. Seepärast pidasime vajalikuks laiendada senist raamistikku ja anda hoogu just alternatiivmuusika säravale esindajale Kitty Florentine'ile, toetades tema püüdlusi rahvusvahelisel areenil", ütles Tammis.

Perekond Seli ja Estiko Grupi stipendiumi pälvis Maarja Nuut. Stipendiumi suurus on neli tuhat eurot.

Nuut sai ta möödunud aastal Studio Richter Mahr'ilt kutse veeta nädal nende juures residentuuris. "See on Inglismaal Oxfordshire'is asuv residentuur, mille asutajateks on helilooja Max Richter ja visuaalkunstnikust Yulia Mahr, kes ise sealsamas samuti töötavad ja elavad. Kuna residentuur võimaldas kasutada küllaltki ruumikat tipptasemel helistuudiot, siis soovisin seal kindlasti ka salvestada ja just suurema kollektiiviga tööd teha. Tänu perekond Seli ja Eesti Kultuurkapitali toele sain teha koostööd imelise Londoni vokaalansambliga The Shards, kellega muuhulgas salvestasime mõned osad minu 2022 aastal kirjutatud kooritsüklist "Liivast juukseid kammides" ja loodan, et sellest sai alguse pikem koostöö", selgitas Nuut.

Lisaks toetasid Kristo ja Neinar Seli viie tuhande euroga Duo Ruutu. Stipendiumile lisasid hiljuti viiendat sünnipäeva tähistanud Kultuuripartnerluse Sihtasutuse annetajad sama summa. Ettevõtjate annetusi eesti muusikaekspordi toetuseks nõustas Kultuuripartnerluse SA.

Duo Ruudu mänedžeri Marili Jõgi sõnul on muusikute rahvusvahelise suunitlusega tegevus seotud paljude kuludega ning nõuab üksjagu nuputamist, et tõusvas joones, jätkusuutlikult ning järjekindlalt tegutseda. "Meie suurepärased noored talendid on end jõuliselt maailmakaardile asetamas. See teekond on ühtaegu tugevalt sihikindel ja muljetavaldav ent teistpidi võrdlemisi habras. Antud toetus teeb südame soojaks ja aitab kaasa Eesti andekate tegijate, juurtele tugineva loomingu kõrgelennulisele rahvusvahelisele tutvustamisele maailmas. See aga omakorda mängib olulist rolli meie riigi edendamisel läbi meie talendi", sõnas Jõgi.