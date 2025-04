Mandoterror: meis on kujunenud vastutus oma loomingu ees

Viimase proovi enne sel neljapäeval Tartus toimuvat albumi "Nõiajaht" esitluskontserti tegi Mandoterror pühapäeval Lüganuse vallas Jabara külas. Kokku saadi Ida-Virumaal, kust on pärit kolm viiendikku bändi koosseisust (lisaks Ida-Virumaale on esindatud Tapa ja Jõgeva).

"Kuna me oleme suured sõbrad ja rokenroll on hinges, siis on lahe saada kokku, mängida mussi, mis tuleb kohe esimesest hoobist ja mitte liiga üle mõelda, see käivitabki mind," sõnas bändi laulja ja kitarrist Peeter Hirtentreu.

Mandoterrori laulja ja kitarristi Kristjan Kuusmiku kinnitusel on "Nõiajaht" veel parem kui bändi esikalbum "Kodumaa laantes", mis tõi neile 2022. aastal Kuldse Plaadi. "Muusika on muutunud nelja aastaga palju. Kindlasti on kvaliteeti tulnud palju rohkem taha. Alguses, kui me hakkasime seda tegema, siis tegime seda natuke naljaga. Me ei võtnud seda tõsiselt, et nüüd hakkame bändi tegema ja on vaja kuhugi tippu jõuda, ehk mingeid eesmärke ei olnud. Aga nüüd on bänd kasvanud suureks kuulatavuse põhjal, nii et meil on mingis mõttes juba ka vastutus selle ees, mida me teeme," rääkis Kuusmik.

Mandoterroril valmis teisena album "Nõiajaht". Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Pärimusmuusikaansambli Mandotrio kõrvale tekkinud folkrokk-metal-bändile Mandoterror annabki isikupära mandoliini kasutamine. "Me oleme kõik hingelt rokkarid, aga kuna see mandoliin on meil kogu aeg käes olnud ja me seda mängime, siis tundus äge mõte, et prooviks nii, et mandoliin on soolopill ja ülejäänud bänd on siis raskerokk," sõnas Kuusmik. Nimevalik tuli mehe sõnul lihtsalt ja alguses naljana. "See terror nime sees on sellest, et me nagu kiusame mandoliini, mandoliini kius on selle nime mõtte taga," märkis ta.

Koos Kristjan Kuusmiku ja Peeter Hirtentreuga kuuluvad Mandoterrori koosseisu mandoliinimängija ja laulja Tanel Sakrits, basskitarrist Aap Odres ja trummar Veli Rooger.