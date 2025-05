Tallinnas Balti jaama turul avatakse uus plaadipood Uperkuut

Uperkuudi plaadivalikus on nii värskeid albumeid kui ka rariteete, nende hulgas näiteks mitmeid Jaapani väljaslaskeid. Plaadipoodnik Allan Matsov kinnitas, et kuigi lettidele jõuavad ka peavooluartistid, siis valik on ikkagi laias laastus tema nägu.

"See mõte on peas kedranud kaua aega, aga seekord juhtus niimoodi, et Balti jaama turg pöördus minu poole, teades, et ma olen plaadihuviline ja nemad arvasid, et ma võiks olla õige mees seda plaadipoodi tegema, alguses ma lükkasin selle tagasi, sest mina seda Excelit roheliseks ei saanud, aga siis ma mõtlesin, et kui ma seda nüüd ei tee, siis ma ei tee seda kunagi," rõhutas Matsov

Kuigi mingis mõttes leppis Matsov seda poodi tehes faktiga, et sisse see pood eriti tooma ei hakka, siis püüab ta teenindada seal kõiki kliente, nii suuremaid melomaane, juhuslikke turukülastajaid kui ka välisturiste. "See, et plaadipoode on palju, on hea, sest see näitab, et rahvas on kultuurne, et linn elab ja see on väga tähtis ja see mulle väga meeldib."

Pikaaegne plaadipoodnik Aivar Meos, kes peab samas lähistel Telliskivis poodi World Clinic, ütles, et tema poe klientidest moodustavad turistid, eriti just soomlased väga olulise osa. Ta usub, et suuresti on Tallinna plaadipoodide turg nüüd täis.

Omal moel võib tema arvates aga plaadipoodidega isegi rikkaks saada. "Kindlasti saab rikkaks, aga sõltub, kas seda mõõta rahaga või vaimselt või kultuuriliselt, palju on räägitud seda, et ka mujal maailmas tehakse plaadipoode selle pärast, et oled jõudnud sellisesse ikka, et nüüd teen seda, mida ma tahan, aga vähemalt World Clinicu ja minu puhul on see, et ma alustasin sellega siis, kui mul polnud mõtetki, et on olemas selline asi nagu keskeakriis."

Meos tõi välja ka selle, et tänasel päeval jäävad ka rahvusvaheliselt ellu just väiksemad plaadipoed ning raskuste käes vaevlevad pigem suured ketid.