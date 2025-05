Indrek Koffi ja Olena Londoni piltromaan kirjeldab nõukogude lapsepõlve

See räägib nõukogude okupatsiooniajast läbi täiskasvanuks saanud lapse mälestuste ja on kantud igatsusest vanaisa vastu. Saksamaal elava Ukraina kunstniku Olena Londoni avastas Koff Instagrami kaudu. Ühist keelt aitasidki leida nõukogude lapsepõlv ja praegune ärev maailm. Uus koostöövorm võimaldas Koffil tegeleda mälestustega oma vanaisast.

"Huvitav on see, et nüüd on juba mõningad inimesed jõudnud raamatut lugeda ja tulnud sarnaste lugudega minu juurde, kas kellelgi on olnud vanaisa, kes on olnud oluline, ja nüüd juba kaua aega kadunud või siis see nõukogude lapsepõlv, seal on palju arhetüüpset ja üleüldist. Loodan, et need isiklikud mälestused saavad kuidagi kohale viidud inimestele, aga väga oluline teema on mäletamine ja selle võimalikkus. Ma jõudsin raamatut kirjutades sinnamaale, et mäletada ei saa," ütles kirjanik Indrek Koff.