Keeleminutid. Ökod veganid suupisted preemiumil peol

Eesti tekstides on kasutatud nii tsitaatsõna premium (tähenduses 'eriti kvaliteetne, luksuslik' on see inglise keeles omadussõna) kui ka mugandit preemium. Kui eesti keeles on omadussõna täiendina nimisõna ees, siis ta üldjuhul ühildub ehk käändub koos põhisõnaga: äge pidu – käis ägedal peol, hea raamat – loeb häid raamatuid. Liitsõna täiendosana võivad omadust näidata muudki sõnaliigid, näiteks nimisõnad: betoonpõrand on selline põrand, mis on tehtud betoonist, hobiaednik selline aednik, kellele aiandus on hobi. Samuti kirjutatakse kokku tüved, mida ilma omadussõnaliiteta iseseisvalt ei kasutata: digiallkiri ehk digitaalallkiri on sama mis digitaalne allkiri.

Leidub siiski vaegomadussõnu, mis ei käändu. Suur osa on ainsuse omastava või osastava käände kujul: kulla lapsed, kuulub luteri kirikusse, oskab prantsuse keelt; porikarva toonides maastik, isevärki juhtumid. Kimbuke nimetavakujulisi laenatud tüvega vaegomadussõnu on pigem kõnekeelsed või muidu stiilihõnguga, neutraalne on omadussõnaliitega sünonüüm: akuraat – akuraatne, fantast – fantastiline, maks – maksimaalne, eht – ehtne. Liitega variant puudub paarissõnal tipp-topp.

Paarkümmend uuemat omadust märkivat tsitaatsõna (nagu online, tex-mex, pop-up, unisex, halal, vintage) ja mõni laen (vegan, koššer, öko) paiknevad omamoodi hallis alas ning alles otsivad täiendina oma kasutust ja sõnaliiki. Näiteks vegan on tekstikorpuse lausetes kõige sagedamini nimetavas käändes kokku või lahku kirjutatud. Omadussõna kohta igati reeglipärane ühildumine on harv, ent mitte olematu, pisut rohkem näiteid leidub liidete lisamise kohta.

Iga päevaga laieneb vegantoodete kättesaadavus ning restoranid arendavad oma veganmenüüsid.

Märgilise tähtsusega on tänaseks vähemalt kolme puhtalt vegan söögikoha tegutsemine Tallinnas.

Üks koogisõber küsib gluteenivaba, teine otsast lõpuni veganit kooki.

Silmaümbruskreem sisaldab veganlikku kollageeni, mis on saadud sojaubade kääritamisel.

Soomes toodetud biolagunevad ja vegaansed puhastustooted hoiavad kõik kodu pinnad säravpuhtad.

Raske on kindlalt väita, miks osa uusi võõrpäritoluga sõnu ei kaldu lahku kirjutatud täiendina ühilduma. Ühe põhjusena ei saa välistada alateadlikku inglise sõnaühendi jäljendamist (vrd vegan burgers, premium brands). Tulevikku ennustada on veel raskem, aga vähemalt mugandite puhul on praegu kuigivõrd ülekaalus nimetava käände kokkukirjutus. Ametikeeles on see valik kindla peale minek: laensõnad kokku (ökotooted, vegansuupisted), tsitaatsõnad sidekriipsuga (online-meedia, unisex-parfüüm).