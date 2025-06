Tallinnas esineb kultusliku Butthole Surfersi frontman Gibby Haynes

6. augustil jõuab Paavli Kultuurivabrikusse Ameerika rokkbändi Butthole Surfers frontman Gibby Haynes, kes esitab koostöös The Scott Thunes Institute For Musical Excellence'iga bändi parimaid palu ja hitte.

Butthole Surfersi esimees ja vokalist Gibby Haynes on tuntud oma hullumeelse lavalise kohalolu poolest, olgu selleks alasti või naistekleidis esinemine, paukpadrunitega publiku poole tulistamine, megafoni kaudu laulmine või kaose külvamine.

1982. aastal koolivenna Paul Learyga Californiasse kolinud Gibby moodustas oma hea sõbraga nüüdseks ajalugu teinud Butthole Surfersi. Oma mitmeliikmelise koosseisuga jäi nende mürane rokk tihti laval isegi varju, sest see mida suudeti laval teha, oli kõrgema taseme performatiivne kunst, kus ekspressiivsus oma erivormides oli prioriteet. Läbi laivide ja musitseerimise kujunes 80datel Butthole Surfersist üks põrandaaluse Ameerika tuntumaid bände, kelle diskograafiast leiab mh selliseid kultusklassikuid nagu "Locust Abortion Technician" ja "Hairway to Steven".

Kui ka peavool hakkas bändi omaks võtma, sõlmiti leping plaadifirmaga Capitol Records ning tuuritati ka esmakordselt toimunud Lollapalooza festivalil.

Tallinnas astub koos Haynesiga lavale ka Frank Zappa bändis pika karjääri teinud bassist ja taustalaulja Scott Thunes, kes toob endaga kaasa valitud hulga noori, keda Thunes on viimased kaks aastat õpetanud, koolitanud ja juhtinud, seda kõike elegantse nime all Thunes Institute of Musical Excellence.