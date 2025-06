Ühe minuti film | Edina Csüllög "Kukeaabits"

"Mind inspireeris mõte, et kõik Eesti inimesed on õppinud lugema kukeaabitsast. Ise olen ungarlane ja minul pole selle raamatuga mingit seost. Alguses ei saanudki aru, millest räägitakse. Mõistsin, et tegu on kultuurilise fenomeniga ja nii see idee sündis," rääkis Edina Csüllög oma animatsioonist.

Režissöör ja produtsent Edina Csüllög, animaator Flavius Tache, stsenarist Anti Naulainen, helirežissöör ja muusika autor Ann Reimann, DCP Urmas Reisberg.

Minutifilmide projekt sai alguse 2020. aastal, et toetada koroona-ajal kodumaiseid filmitegijaid, nüüd aga valmib igal aastal Eesti Filmi Instituudi eestvedamisel hulk ülilühifilme. Tänavu valmis kokku kümme filmi, mis jõuavad kõik ka ERR-i kultuuriportaali.