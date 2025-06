Riho Sibula esimene sooloalbum jõudis vinüülile

Sibula 67. sünniaastapäeva paiku avaldas MTÜ Kuukitarr Riho Sibula esimese sooloalbumi värskendatud kujul esimest korda vinüülil. "Poeet külmetab klaasmäel" ilmus duubelalbumina.

"Duubelalbumiks sai ta sellepärast, et CD-l on nii palju minuteid, et muusika oleks täpselt kolmele poolele ära mahtunud. Siis tekkis küsimus, et mida teha selle neljanda poolega. Õnneks oli Andre Maakeril alles salvestus esimeselt Viljandi kitarrifestivalilt, kus Riho Sibul lõpetas oma 50. sünnipäeva tuuri. Arvo Urb, Sibula ihu-helikunstnik, rõõmustas väga selle üle ja sai neljandale poolele kujundada neljast albumiloost kontsert-versioonid," selgitas muusik ja Riho Sibula sõber Ain Agan.

MTÜ Kuukitarril plaanib vinüülil anda välja veel viis Sibula albumit. "Jahe sinine" ilmub suure tõenäosusega Sibula surma-aastapäeval ning Sibula isale pühendatud album "Must" ilmub Sibula 68. sünniaastapäeval. "Niimoodi me edasi liigume," tõdes Agan.