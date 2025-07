Eesti artist Reti soojendab Londonis diskolegend Evelyn "Champagne" Kingi

Kevadel oma debüütalbumi esimesed singlid avaldanud Reti sai kutse London Lazz Cafe's üles astuda tänu Tallinn Music Weekile, kus tema esinemist nägi klubi programmijuht. Reti soojendab diskolegend Evelyn "Champagne" Kingi kahel õhtul: 10. ja 13. juulil, samal õhtul astub lisaks neile üles ka Londoni DJ ja produtsent Arnie Wrong.

Evelyn "Champagne" King on American laulja, kelle esimene suurem hitt "Shame" jõudis kuulajate ette 1977. aastal, kuid ta avaldas mitmeid edetabelitesse murdnud lugusid ka 1980. aastatel: "I'm in Love" (1981), "Love Come Down" (1982) ja "Your Personal Touch" (1985).

"Uskumatu on mõelda, et saan esineda laval, kus enne mind on üles astunud ka mulle südamelähedased artistid nagu Jamiroquai, Amy Winehouse, Pharaoh Sanders ja D'Angelo. Veelgi suurem on au olla Evelyn "Champagne" King avaartist," ütles Reti ja lisas, et sellele mõeldes tuleb tal kananahk ihule. "Kindlasti on see üks suurimaid ja tähtsamaid hetki nii mu elus kui ka karjääris. Ei oleks kunagi uskunud, et jõuan üldse sellisesse kohta, kus saan öelda, et esinen The Jazz Cafes Londonis."

Reti kuulub Funk Embassy artistide nimistusse, sügisel annab ta välja oma debüütalbumi "Blue Hour".