Reti avaldas debüütalbumi "Blue Hour"

Reti ütles, et värskes albumis peitub ahastust, satiiri, kriitikat iseendale ja palju muud. "Albumit võiks kuulata tervikteosena algusest lõpuni ja kujutada ette, kuidas ma veedan ühe õhtu koos sõpradega väljas olles," sõnas ta.

"Meeleheitlik armastus ja hirm olla üksi tuleb esile kahe sinise tunni vahel ja jääb sinna öösse. Lood iseseisvalt, ilma narratiivita, on kuulajale erinevaid emotsioone pakkuvad teosed. Loodan, et sellelt albumilt leiab igaüks midagi, millega resoneeruda," selgitas ta.

Muusika on salvestatud koos produtsent Martin Laksbergiga Selektor Studios, materjali master'das José Diogo Neves.