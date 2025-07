Saaremaal tuuakse lavale suvelavastus "Dora mia" ja lugu Albert Uustulndist

"Dora Mia" loo, kus linnakärast ja kogu digiühiskonnast põgenud perekond on kolinud maale, on kokku kirjutanud Ott Aardam. Aardam astub lavastuses ka ise üles koos Indrek Sammuli ja abikaasa Lauraga.

"Kui siin Saaremaal näiteks kuskil kõrvalises paigas rändad ja näed mõnda üksikut talumaja kuskil, siis mõtled, et kui hea oleks seal elada. See oleks super. See oleks rahulik, tervislik ja mõnus elu, aga kas need asjad seal tõesti niimoodi on?" ütles autor ja osatäitja Ott Aardam.

"Need suhted, mis siin lahti rulluvad, on hästi universaalsed mehe ja naise suhted ikkagi," lausus osatäitja Laura Peterson Aardam.

Tihti ei tule ette olukorda, kus proovide käigus on tulnud välja vahetada ühe rolli osatäitja, aga selles tükis see nii oli.

"Esimene hobune meil ei soovinud osaleda, aga nüüd see teine hobune on supernäitleja tegelikult. Ta käib isegi vaatamas, millal proovi saab tulla," ütles lavastaja Maria Peterson.

Kui "Dora Mia" lugu selleks aastaks 30. juulil Rahtla heinaküünis lõppeb, algab samal päeval Kuressaare linnateatris juba ka Saaremaa teine suvelavastus - Albert Uustulndi 100. sünniaastapäevaks pühendatud lugu "Tormide poeg".

"Ma sain lugeda kirju, kirjavahetusi, dokumente, nägin fotosid ja nii õnnestus sellele suurkujule inimlikuma poole pealt lähemale saada," sõnas autor ja lavastaja Tiit Palu.

Albert Uustulndi kehastav Karol Kuntsel ütles, et sai rolli sisse minnes Albertist rohkem teada, kui enne teadis.

"Me ikkagi tegeleme tema kui legendiga ja sellega, et temasugused mehed võiksid korra jälle niimoodi fookusesse tõusta," ütles Kuntsel.

Oluliseks osaks etenduses on loomulikult Alberti poolt loodud laulud, mida siiani lauldakse ja teatakse. Kui saalis ei suudeta tuntud laule kuuldes emotsioone tagasi hoida, on näitlejad sellega arvestatud, kui hakatakse kaasa laulma.