Tartu kunstimajas on avatud kolm uut näitust

Tartu kunstimaja suure saali näitus "Emalt tütrele, tütrelt emale" on pühendatud kunstiteadlasele Reet Varblasele. Nii saab lisaks kunstiteostele kuulata näitusel ka Tartu Ülikooli etnoloogide kogutud Tartu naiste lugusid, kus isiklike esemete kaudu mõtiskletakse ema ja tütre suhte ning põlvest põlve kanduvate väärtuste ja käitumismustrite üle. Ka mitmed näituse teosed on inspireeritud just isiklikest esemetest.

"Meil on Maris Karjatse teos, kus on mitte küll tema ema kleit, aga kleit, mis oleks võinud kuuluda tema emale ja mille kaudu ta siis otsib kontakti ning lähedust emaga. Veel on Piia Ruberi fototöö, kus ta kasutab pere naisliinis olulisi kleite, mida nad on kandnud ühes eluetapist teise mineku rituaalidel ja näitusel veel selliseid isiklikke esemeid," lausus näituse üks kuraatoritest Ulla Juske.

Kunstimaja väikeses saalis on aga külastajatele vaatamiseks belle epoque'i aegsest maalikunstist inspireeritud Danel Ülperi isikunäitus "Sõprade laul", mille keskmes on sõprus, mis aitab praegusel kriisiderohkel ajal lootust leida.

"Minu looming paljustki ammutab inspiratsiooni sellest perioodist, mida tuntakse kultuuriloos belle epoque'ina ja ilmselt ei ole see paralleel ka päris juhuslik, et ma näen teatavaid ühisjooni meie praeguse aja ja tolle ajastu vahel, aga üldiselt kuna selle näituse eesmärk on pigem pakkuda lootust ärevasse aega, siis hoolimata nendest hämaratest toonidest, olen ma ikkagi püüdnud tabada midagi helget," sõnas Ülper.

Monumentaalgaleriis on üles pandud Liisa Kruusmägi, Helmi Arraku ja Krõõt Kukkuri ühisnäitus "Pehme Kaos". Ruumiline kollaaž toob kokku kolme sarnase mõtteviisiga kunstniku keraamikat, maale ja joonistusi.

"Kindlasti me kõik oleme figuratiivsed, et kõikidel on inimesi ja näiteks Krõõdal on ka väga palju loomi näitusel. Minul on mingeid kolle ja samas nendest installatsioonidest, mis me siin kokku kombineerisime, nendest on ka omaette tegelased välja tulnud," ütles Kruusimägi.

Näitused on avatud augusti lõpuni.