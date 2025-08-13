Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

Narvas algab sel nädalal Vabaduse festival, mis toob piirilinna teatreid maailma eri paigust. Festivali kavas on ka mitu esietendust. Näiteks uurib lavastus "Sisekliima" sõjatehase mõju piirilinna kujunemisele ja lavastaja Merle Karusoo toob lavale Ukraina sõjaveteranid.

Dokumentaallavastus "Sisekliima" jutustab Narva Baltietsi sõjatehasest ja selle töötajatest. Sõjatehast pole ammu enam olemas, kuid Baltietsi inimesed elavad siiani Narvas ja vormivad piirilinna sisekliimat.

"Meil olid ikkagi kohati ikka väga erinevad maailmavaatelised arvamused. Need inimesed elavad meie hulgas, elavad Eestis ja meil on, mulle tundub, sisuliselt kaks varianti: kas me kuidagi paneme silma kinni ja mängime, et neid ei ole või me kuulame nad ära ja vaatame, mis siis saab. Ehk siis vaatame otsa tegelikult sellele küsimusele," sõnas lavastaja Mari-Liis Lill.

Lavastus põhineb intervjuudel endise sõjatehase töötajatega, keda mängivad Eesti näitlejad.

"Tihti võib-olla mingi vaade ka Narvale on selline must-valge, et kuskil oleme meie, eestlased ja siis Narva on selline hästi eksootiline koht ja seal on hästi palju vene inimesi. On olemas ka sellised, ütleme siis "paadimehed", kes purjetavad nende kahe maailma vahel ja sellised paadimehed on mulle väga sümpaatsed. Ma proovin ühte sellist ise ka laval kujutada," lausus näitleja Henrik Kalmet.

Lavastaja Merle Karusoo teatriprojektis "Kes ma olen" astuvad lavale Ukraina sõjaveteranid, kes räägivad oma vastupidamise lugu ja annavad märku, et meil on viimane aeg ärgata.

"Nad tsiteerivad nendes "hanejalgades", et Euroopa muretseb ja kõik nõnda edasi, et ta ärkaks üles ja võtaks midagi otsustavat ette. See on nende mure kogu aeg olnud," ütles lavastaja.

Vabaduse festival algab 15. augustil, etendused toimuvad Narva eri paigus. Kokku mängitakse 16 lavastust, kaugemad teatrid tulevad Narva Tšiilist ja Pakistanist.