X!

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

Teater
Foto: Ken Mürk/ERR
Teater

Narvas algab sel nädalal Vabaduse festival, mis toob piirilinna teatreid maailma eri paigust. Festivali kavas on ka mitu esietendust. Näiteks uurib lavastus "Sisekliima" sõjatehase mõju piirilinna kujunemisele ja lavastaja Merle Karusoo toob lavale Ukraina sõjaveteranid.

Dokumentaallavastus "Sisekliima" jutustab Narva Baltietsi sõjatehasest ja selle töötajatest. Sõjatehast pole ammu enam olemas, kuid Baltietsi inimesed elavad siiani Narvas ja vormivad piirilinna sisekliimat.

"Meil olid ikkagi kohati ikka väga erinevad maailmavaatelised arvamused. Need inimesed elavad meie hulgas, elavad Eestis ja meil on, mulle tundub, sisuliselt kaks varianti: kas me kuidagi paneme silma kinni ja mängime, et neid ei ole või me kuulame nad ära ja vaatame, mis siis saab. Ehk siis vaatame otsa tegelikult sellele küsimusele," sõnas lavastaja Mari-Liis Lill.

Lavastus põhineb intervjuudel endise sõjatehase töötajatega, keda mängivad Eesti näitlejad.

"Tihti võib-olla mingi vaade ka Narvale on selline must-valge, et kuskil oleme meie, eestlased ja siis Narva on selline hästi eksootiline koht ja seal on hästi palju vene inimesi. On olemas ka sellised, ütleme siis "paadimehed", kes purjetavad nende kahe maailma vahel ja sellised paadimehed on mulle väga sümpaatsed. Ma proovin ühte sellist ise ka laval kujutada," lausus näitleja Henrik Kalmet.

Lavastaja Merle Karusoo teatriprojektis "Kes ma olen" astuvad lavale Ukraina sõjaveteranid, kes räägivad oma vastupidamise lugu ja annavad märku, et meil on viimane aeg ärgata.

"Nad tsiteerivad nendes "hanejalgades", et Euroopa muretseb ja kõik nõnda edasi, et ta ärkaks üles ja võtaks midagi otsustavat ette. See on nende mure kogu aeg olnud," ütles lavastaja.

Vabaduse festival algab 15. augustil, etendused toimuvad Narva eri paigus. Kokku mängitakse 16 lavastust, kaugemad teatrid tulevad Narva Tšiilist ja Pakistanist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:27

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

17:19

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

15:29

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

12:38

Raadio Tallinna kuu plaat. Duo Tundmus reastab meeleolusid muretutest mõtlikeni

12:24

Ireland Music Weekil toimub esmakordselt Balti fookusprogramm

11:31

Arvustus. Keda kõike lugude linnadžunglis uidates kohata võib!

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

12.08

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

12.08

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

12.08

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12.08

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

17:19

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo