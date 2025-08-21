X!

Etenduskunstnik Elle Viies toob lavale iseloodud keele

"Enigma" (lavastaja Elle Viies) Autor/allikas: Alan Proosa
Von Krahli teatri ja Elektron.art koostöös esietendub 27. augustil Von Krahli teatri väikses saalis Elle Viiese lavastus "Enigma", mille keskmes on mõistatamine ja mõistmine.

Laval on kaks etendajat, Edgar Vunš ja Maryn-Liis Rüütelmaa, kellega koos töötas lavastaja Elle Viies välja žestide keele, millega moodustada liikudes sõnu ja lauseid. Lavastuses kohtuvad eesti folkloor, vana-hiina paradoksid ja A.J. Ayeri keelefilosoofia.

"Õppisin lavastust ette valmistades viipekeelt, mis on minu jaoks etenduskunstnikuna väga huvitav ja visuaalne tähenduse loomise viis," avas Elle Viies. "Saime sellest inspiratsiooni oma ühise keele leiutamiseks, millega vaatajat proovile – ja mõistatama – panna."

Lavastuse muusika on loonud austria helilooja Michaela Kisling, dramaturgidena löövad kaasa Alissa Šnaider ja Paavo Piik. "Enigma" valguskujunduse on loonud Kristiina Tinnu Tang ja tehnilised lahendused Marko Odar ja Rinald Kodasma.

Toimetaja: Karmen Rebane

