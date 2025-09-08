X!

Riia muusikafestivalil Skaņu Mežs esinevad Sega Bodega ja These New Puritans

These New Puritans
These New Puritans Autor/allikas: Skaņu mežs
3. ja 4. oktoobril Riias toimuva eksperimentaalmuusika festivali Skaņu mežs (ek Helide mets) peaesinejad on Sega Bodega, These New Puritans, avangard-räppar Fatboi Sharif ja nüüdis-jazz'i artist Shabaka Hutchings.

2024. aasta järel Briti ajakirjas The Wire baltimaade kõige olulisemaks eksperimentaalmuusika nimetatud festival vaatleb nüüdismuusika muutusi läbi erinevate žanrite, sealhulgas popi, müra, hiphopi, nüüdisaegse avangardmuusika ja industriaal-techno vaatevinkli. Festivali mõlemal õhtul on kavas audiovisuaalsed etendused, mis lähendavad festivali mitmekesist programmi popmuusikale. 

Esimesel õhtul astub üles Iirimaalt ja Tšiilist pärit hüperpop-laulja ja produtsent Sega Bodega, teisel õhtul aga eksperimentaalroki grupp These New Puritans. Eksperimentaalset hiphopi esindab ekstsentriline Fatboi Sharif.

Festivali tänavune aukülaline on vokaalnovaator ja helilooja Joan La Barbara ning Skaņu mežsi lavale naaseb ka Hamid Drake, üks juhtivaid free jazz'i ja vabaimprovisatsiooni trummareid. Drake esineb koos Briti multiinstrumentalisti Shabaka Hutchinsiga.

Esimese õhtu lõpetab Ameerika hardcore-techno produtsent ja DJ Esha Kilbourne, kes esitleb oma viimast albumit "If Not To Give A Fantasy". Teisel õhtul astub viimasena üles Muqata'a, Palestiina põrandaaluse muusika alusepanija, kelle etendused keskenduvad mälu ja selle killustatuse teemale ning heli kaudu muundumisele.

Augustis lisandusid programmi ka John Butcher, Briti vabaimprovisatsiooni saksofonist, kes esineb festivalil esimest korda koos müraroki kitarristi Bill Nace'iga; Valge Mäe apatši psühhedeelne viiuldaja Laura Ortman; Ameerika müramuusika duett Harpy; Läti helilooja Ernests Vilsons, kelle teose "All else erased" esitab festivalil esiettekandena kontrabassist Laine Louise Freidenberga.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

