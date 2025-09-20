X!

Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võit läks Ukrainasse

Muusika
Klaudia Taevi konkursi võitja 2025 - Vlada Koieva (Ukraina)
Klaudia Taevi konkursi võitja 2025 - Vlada Koieva (Ukraina) Autor/allikas: Ants Liigus
Muusika

14. Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitis Ukrainast pärit Vlada Koieva.

Reede õhtul lõppes Pärnu kontserdimajas terve nädala kestnud Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert. Esimese preemia pälvis Vlada Koieva (Ukraina), teise Arpi Sinanyan (Armeenia) ja kolmanda preemia võitis Emma Kajander (Soome).

Konkursi peapreemia on osalemine PromFesti 2027. aasta ooperiproduktsiooni pearollis. Võitjal avaneb võimalus pakkuda korraldajatele välja oma unistuste roll, mida ta sooviks esitada järgmisel festivalil, mis võib olla lauljatele hüppelauaks mainekatesse ooperimajadesse üle maailma. 

Konkursi kuus finalisti esitasid Pärnu linnaorkestriga kaks tuntud ooperiaariat festivali kunstilise juhi Erki Pehki juhatusel. Finalistide hulgast valis oma lemmiku ka publik. Žürii hinnangul oli tänavune tase väga kõrge ja konkurents äärmiselt tihe. Tänavuse konkursi žüriid juhtis maailma üks hiilgavamaid draamatilisi sopraneid Maria Guleghina, keda publik on tervitanud seisvate ovatsioonidega paljude juhtivate ooperiteatrite lavadel. Eriti kõrgelt on hinnatud tema nimiosade rollid Puccini ooperites "Tosca" ja "Turandot". 

Klaudia Taevi konkursi võitjad (vasakult): Emma Kajander (III koht, Soome), Vlada Koieva (I preemia, Ukraina), Arpi Sinanyan (II preemia, Armeenia) Autor/allikas: Ants Liigus

Noortele ooperilauljatele andsid tagasisidet veel Tamás Bátor (Müpa Budapest), Jérôme Gay (Prantsusmaa Ooperiühendus Genération Opéra), Plamen Kartaloff (Sofia Rahvusooper), Florian Köfler (La Monnaie kuninglik teater), Suvi Leinonen (Tampere Ooper), Helen Lepalaan (RO Estonia), Dominik Licht (Taani Kuninglik Ooper) ja Erki Pehk (PromFesti ja Taevi konkursi kunstiline juht).

Hääletusel selgunud publikulemmiku auhinnaga pärjati Duangamorn Fu (Tai). Traditsiooniks on saanud kolmandas konkursi voorus laulda Franz Schuberti "Ave Mariat". Žürii arvates sai sellega kõige paremini hakkama samuti Taist pärit Duangamorn Fu.

Preemia Eesti helilooja kammerlaulu parima esituse eest sai Yevhenii Dunduk (Ukraina). Ühtlasi valiti konkursil parim pianist, selle tiitli sai Lelde Tīrele Läti Muusikaakadeemiast. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:07

Arvustus. "Saal biennaal" – isikliku ja kollektiivse piirimail

14:03

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

13:58

Terminaatori tehnik: olen tuhande inimese ees lavaletungijaga maadelnud

13:18

Brigitta Davidjants ja Marju Raju: rõõm koorilaulust

11:41

Vaiko Eplik: Koera "Pure" on minu plaatidest esimene, mille üle olen siiani uhke

10:13

"Rahamaast" saab seriaal

09:42

Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võit läks Ukrainasse

09:21

Galerii: Tallinnas esines Islandi ansambel Sigur Ros

19.09

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

19.09

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:13

"Rahamaast" saab seriaal

09:21

Galerii: Tallinnas esines Islandi ansambel Sigur Ros

14:03

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

19.09

Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

19.09

Sveta Grigorjeva: oleme liikumas maailma, mis on mingis mõttes anti-enemihkelsonilik

18.09

Tambet Tuisk: ma ei arvanud, et minust saab "Armukelmi" režissöör

19.09

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

18.09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

19.09

Laste- ja noortenäidendite võistluse esimese preemia pälvis Oliver Issak

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo