Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võit läks Ukrainasse

Reede õhtul lõppes Pärnu kontserdimajas terve nädala kestnud Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert. Esimese preemia pälvis Vlada Koieva (Ukraina), teise Arpi Sinanyan (Armeenia) ja kolmanda preemia võitis Emma Kajander (Soome).

Konkursi peapreemia on osalemine PromFesti 2027. aasta ooperiproduktsiooni pearollis. Võitjal avaneb võimalus pakkuda korraldajatele välja oma unistuste roll, mida ta sooviks esitada järgmisel festivalil, mis võib olla lauljatele hüppelauaks mainekatesse ooperimajadesse üle maailma.

Konkursi kuus finalisti esitasid Pärnu linnaorkestriga kaks tuntud ooperiaariat festivali kunstilise juhi Erki Pehki juhatusel. Finalistide hulgast valis oma lemmiku ka publik. Žürii hinnangul oli tänavune tase väga kõrge ja konkurents äärmiselt tihe. Tänavuse konkursi žüriid juhtis maailma üks hiilgavamaid draamatilisi sopraneid Maria Guleghina, keda publik on tervitanud seisvate ovatsioonidega paljude juhtivate ooperiteatrite lavadel. Eriti kõrgelt on hinnatud tema nimiosade rollid Puccini ooperites "Tosca" ja "Turandot".

Klaudia Taevi konkursi võitjad (vasakult): Emma Kajander (III koht, Soome), Vlada Koieva (I preemia, Ukraina), Arpi Sinanyan (II preemia, Armeenia) Autor/allikas: Ants Liigus

Noortele ooperilauljatele andsid tagasisidet veel Tamás Bátor (Müpa Budapest), Jérôme Gay (Prantsusmaa Ooperiühendus Genération Opéra), Plamen Kartaloff (Sofia Rahvusooper), Florian Köfler (La Monnaie kuninglik teater), Suvi Leinonen (Tampere Ooper), Helen Lepalaan (RO Estonia), Dominik Licht (Taani Kuninglik Ooper) ja Erki Pehk (PromFesti ja Taevi konkursi kunstiline juht).

Hääletusel selgunud publikulemmiku auhinnaga pärjati Duangamorn Fu (Tai). Traditsiooniks on saanud kolmandas konkursi voorus laulda Franz Schuberti "Ave Mariat". Žürii arvates sai sellega kõige paremini hakkama samuti Taist pärit Duangamorn Fu.

Preemia Eesti helilooja kammerlaulu parima esituse eest sai Yevhenii Dunduk (Ukraina). Ühtlasi valiti konkursil parim pianist, selle tiitli sai Lelde Tīrele Läti Muusikaakadeemiast.