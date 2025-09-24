Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

Lihulas algab kolmapäeval 23. Matsalu loodusfilmide festival, alates järgmisest nädalast näidatakse rahvusvahelist filmiprogrammi ka mujal Eestimaa kinodes, rahvamajades ja külastuskeskustes.

Festivalile esitati 1160 filmi, millest ligi poolsada valiti välja. Neist omakorda pooled linastuvad võistlusprogrammis.

"Sel aastal on hea meel öelda, et programmist leiab ka päris palju eesti filme, millest kolmel on ka maailma esilinastused," sõnas festivali direktor Maris Altmann.

Reedel esilinastub eesti režissööri Hannes Rohtma film Vesineitsiku lugu, mis jutustab kiilidest, kes on üks vanimaid tänaseni elavaid liike maakeral. Autor jälgis oma kangelasi üle viie aasta.

"Mul on ammu olnud kinnisidee saada video peale see hetk, kuidas kiil vastse kesta seest välja tuleb ja ma sain aru, et see juhtub varahommikul. See muutis nädalavahetuste kava täielikult, laupäeval kell kuus tuleb olla jõe ääres, kaamera laskevalmis ja lõpuks sain selle materjali kätte," rääkis Rohtma.

Üks selle aasta lemmikteema on hunt, kes on eri nurga alt pakkunud huvi mitmete maade autoritele. Belgiasse jõudis esimene hunt mõni aasta tagasi ning põhjustas suure konflikti lambakasvatajatega.

Film "Lambad" keskendubki hundiprobleemile lammaste pilgu läbi. "See oli väga tore kogemus, me magasime lammaste juures, elasime nendega, sõime koos nendega, nad harjusid meie lõhna ja kehakujuga ning lõpuks kohtlesid meid kui lambaid," rääkis režissöör Ruud de Keyser.

23. Matsalu loodusfilmide festival kestab kuni 5. oktoobrini.