Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus koosolemise keerukusest

"Praegu on väga ebakindel aeg. Me ei saa maailmas toimuva tõttu kindlad olla, et saame homme, järgmine nädal või järgmine kuu üldse kokku tulla ja koos luua, millest tulenevalt on meil kunstnikena hädavajalik seda just praegu teha. Saada kokku, koos luua ning mõtestada muutlikku maailma ja seda, kuidas see meievahelist suhtlust mõjutab," avas Pakalne lavastuse loomise algimpulsist.

Tegijate sõnul ei sisalda "The Space Between Us Is Not Empty" viimseni lihvitud vastuseid paremaks hakkamasaamiseks, vaid mõjub mõtlemapaneva teekonnana, kutsudes publikut kaasa ühele teraapilisele ja samas raputavale rännakule – see on tantsijate Arolin Raudva, Juulius Vaiksoo, Helina Karvaku, Leevi Rauhalahti, Maryn-Liis Rüütelmaa ja Rūta Ronja Pakalne sügavalt isiklik tunnistus üksteisega koosolemise erinevatest võimalustest. Tegeliku iseenda näitamine on usalduse eeltingimus ja samas suurim väljakutse. Risk, mis tuleb võtta, et saaks tekkida ühtsustunne.

Lavastuse helikujundaja on Israel Bañuelos Loreto, lava- ja kostüümikunstniku Pire Sova, valguskunstnik Kristiina Tinnu Tang ning dramaturg ja fotograaf Alissa Šnaider.

Rūta Ronja Pakalne on Läti-Eesti vabakutseline tantsu- ja filmikunstnik. Tema interdistsiplinaarne praktika hõlmab koreograafiat, etenduskunsti, filmitegemist ja õpetamist, uurides keha, kohalolu ja igapäevaelu kogemust. Tal on koreograafia bakalaureusekraad Läti Kultuuriakadeemiast, filmikunsti magistrikraad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudist, lisaks on ta koolitanud end Brüsselis. Alates 2019. aastast õpetab Pakalne BFM-is, Tallinna Balletikoolis ja Eesti Tantsuagentuuris.