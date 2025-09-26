Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

"Kõik, mida me teeme, on arvatavasti asi, mida pole varem tehtud, sest kui seda oleks varem tehtud, poleks meid vaja ja saaks selle Hiinamaalt osta," rääkis Pütsep saates "OP". "Põhimõtteliselt võiks öelda, et ma olen nagu leiutaja."

Näiteks on tal parasjagu vaja ühe reklaami jaoks diivan värisema panna. "Mul on olemas idee, kuidas seda teha. Me panime filmis "Fränk" ühe raudteerööpa värisema. Seal visati rööbastele korke, millest rongid üle sõitsid ja oli vaja detailkaadrit, kuidas raudteerööbas väriseb. Lõppfilmis seda küll ei ole. Tihtipeale jäävad asjad välja, sest filmis lugu jutustades on omad rütmid ja kõik, mida sa stsenaariumis ette näed, lõpuks ei töötagi."

Üks, mida Eesti filmides palju ei kasutata, on tulistamine. "Meil ei ole püssilaksmisi ja suuri verevalamisi filmides vaja. Kaks aastat tagasi tegime, et ajud lasti välja, aga peale seda ei ole rohkem verd seinale pritsinud. Veri on ka lõbus, aga pärast on raske koristada," märkis Pütsep.