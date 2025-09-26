X!

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

Film
Foto: Antti Häkli / ERR
Film

Eriefektide juht Kristjan Pütsep peab ennast leiutajaks, kes mõtleb filmide ja reklaamide tarbeks välja erilised lahendused, mida seni olemas pole olnud.

"Kõik, mida me teeme, on arvatavasti asi, mida pole varem tehtud, sest kui seda oleks varem tehtud, poleks meid vaja ja saaks selle Hiinamaalt osta," rääkis Pütsep saates "OP". "Põhimõtteliselt võiks öelda, et ma olen nagu leiutaja."

Näiteks on tal parasjagu vaja ühe reklaami jaoks diivan värisema panna. "Mul on olemas idee, kuidas seda teha. Me panime filmis "Fränk" ühe raudteerööpa värisema. Seal visati rööbastele korke, millest rongid üle sõitsid ja oli vaja detailkaadrit, kuidas raudteerööbas väriseb. Lõppfilmis seda küll ei ole. Tihtipeale jäävad asjad välja, sest filmis lugu jutustades on omad rütmid ja kõik, mida sa stsenaariumis ette näed, lõpuks ei töötagi."

Üks, mida Eesti filmides palju ei kasutata, on tulistamine. "Meil ei ole püssilaksmisi ja suuri verevalamisi filmides vaja. Kaks aastat tagasi tegime, et ajud lasti välja, aga peale seda ei ole rohkem verd seinale pritsinud. Veri on ka lõbus, aga pärast on raske koristada," märkis Pütsep.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP"

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

14:30

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

13:37

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

13:00

Kunstnik Henrik Hürden: edu tuleb vaid töö ja pühendumuse kaudu

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

10:11

Night Tapes avaldas debüütalbumi

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

08:53

Professor: seto keel ja kultuur on maailmas hinnatud vääriskivid

08:23

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kasemaa looming on süüdimatult tervendav

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

24.09

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

25.09

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo