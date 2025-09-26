X!

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

Kunst
QBA maalinäitus „Päevavarjude igapäev“ Kastellanimaja galeriis
Vaata galeriid
39 pilti
Kunst

Alates kolmapäevast on Tallinnas kastellaanimaja galeriis avatud QBA maalinäitus "Päevavarjude igapäev".

"Päevavarjud on rohkem kui lihtsalt varjud – need on lood, mida kogukonnad jutustavad, ja mälestused, mille päikese jälg jätab südametesse. Kui päikesevalgus hellitab nahka ja merelained kutsuvalt sosistavad "tule-tule", avaneb Magica Ombrelloni võlumaailm – igas varjus peitub lugu, igas laines kajab kohalik kultuur," sõnas QBA näitust iseloomustades.

Näituse idee sündis kunstnikul, kui ta vaatas üle oma rännakute käigus kogutud materjale Itaaliast ja Vahemere äärest. 

"Vaatlen päevavarjude rolli ja tähendust kultuuris, kus päikese eest varjumine on ühtaegu praktiline vajadus ning osa esteetikast ja traditsioonist. Päevavarjude all levib eriline fluidum, mis on täis rahu ja õndsust."

Näitusel on ka keskkonnateadlik mõõde. 

"Me ei tohiks unustada, et nende värviliste, sageli päevinäinud varjude all kogeme ka nautimise pahupoolt," märkis QBA. "Tajume kliimasoojenemisest tulenevat lämmatavat kuumust, märkame veepinnal helkivaid õlitilku, rannaliival varbavahede vahele tungivaid konisid ning ümberringi sagivaid pealetükkivaid rannakaupmehi."

Toimetaja: Karmen Rebane

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

14:30

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

13:37

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

13:00

Kunstnik Henrik Hürden: edu tuleb vaid töö ja pühendumuse kaudu

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

10:11

Night Tapes avaldas debüütalbumi

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

08:53

Professor: seto keel ja kultuur on maailmas hinnatud vääriskivid

08:23

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kasemaa looming on süüdimatult tervendav

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

24.09

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

25.09

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo