Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

"Päevavarjud on rohkem kui lihtsalt varjud – need on lood, mida kogukonnad jutustavad, ja mälestused, mille päikese jälg jätab südametesse. Kui päikesevalgus hellitab nahka ja merelained kutsuvalt sosistavad "tule-tule", avaneb Magica Ombrelloni võlumaailm – igas varjus peitub lugu, igas laines kajab kohalik kultuur," sõnas QBA näitust iseloomustades.

Näituse idee sündis kunstnikul, kui ta vaatas üle oma rännakute käigus kogutud materjale Itaaliast ja Vahemere äärest.

"Vaatlen päevavarjude rolli ja tähendust kultuuris, kus päikese eest varjumine on ühtaegu praktiline vajadus ning osa esteetikast ja traditsioonist. Päevavarjude all levib eriline fluidum, mis on täis rahu ja õndsust."

Näitusel on ka keskkonnateadlik mõõde.

"Me ei tohiks unustada, et nende värviliste, sageli päevinäinud varjude all kogeme ka nautimise pahupoolt," märkis QBA. "Tajume kliimasoojenemisest tulenevat lämmatavat kuumust, märkame veepinnal helkivaid õlitilku, rannaliival varbavahede vahele tungivaid konisid ning ümberringi sagivaid pealetükkivaid rannakaupmehi."