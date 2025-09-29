Tänavune Accordionfest tähistab viiendat sünnipäeva

Esimese suurema teetähiseni jõudev festival kannab sel korral "Sära!". Veidi üle nädala vältaval festivalil kohtub klassikaline akordion laval teiste seas võrdse partnerina nii sümfooniaorkestri, marimba kui ka barokk-kvartetiga.

Publiku ette astuvad akordionistid nii Norrast, Madalmaadest kui Islandilt ning kuulda võib teoseid vanamuusika tõlgendustest kuni kõige kaasaegsemate improvisatsioonideni. Traditsiooniliselt kõlab Accordionfesti raames alati ka spetsiaalselt pillile kirjutatud värske muusika – sel korral jõuab kuulajateni esimest korda muuhulgas Lauri Jõelehe "Akordionikontsert nr 2".

Kontserdid toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis, Hopneri majaa, Kadrioru kunstimuuseumis, Viimsi Artiumis ja mujal.

Accordionfesti kunstiline juht on Serbiast pärit ja Eestis tegutsev akordionist Momir Novakovic, peaprodutsent Henri Zibo ning haridusliku poole eest vastutab pedagoogika peakoordinaator Mikk Langeproon.

Juubelifestivali raames toimub 6. kuni 10. oktoobrini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Erasmus+ Blended Intensive Programme meistriklass "Crossing Bellows" ("Lõõtsasid ristates"), kus kohtuvad 20 noort interpreeti ning tunnustatud akordionilektorid Eestist, Hispaaniast, Poolast ning Itaaliast.