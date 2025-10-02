Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu

Reedel avaneb ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis näitus "Sulle on pärand", mis on pühendatud saja aasta möödumisele esimese Eesti muinsuskaitseseaduse vastuvõtmisest.

"Kultuurimälu vajab ajaloolisi tunnismärke, kuid nende mõistmiseks peab rahvas neid üheskoos kogema ja pidevalt uuesti tõlgendama. Pärand muutub ajas. Minevikust teame, et pärandit on korduvalt kuritarvitatud ja ajalugu ümber kirjutatud. Seetõttu on muinsuskaitseotsustel väga suur roll, sest need kujundavad inimese teadmisi ja tõlgendusvõimalusi minevikust ning seeläbi ka iseendast," seisab näituse tutvustuses.

Näitusel tutvustatakse muinsuskaitse lugu ning Eesti mitmekihilist kultuuripärandit. Seeläbi kutsutakse üles mõistma aja jooksul tehtud muinsuskaitseotsuseid ning ärgitame arutlema muinsuskaitse põhimõtete ja praktika üle.

Näituse "Sulle on pärandus" kuraatorid on Ulla Kadakas ja Riin Alatalu, ruumikujunduse eest vastutas Mae Kivilo ning graafilise disaini eest Kristina Tort. Projekti juhtis Marje Jürgenson.

"Enne meid on elanud põlvkondade viisi inimesi ja nad on meile pärandanud maastiku kõigi nende asjadega, mis seal maastikul on. Need on nende elud, nende jäetud jäljed. Seda maastikku lahti harutades me saame aru, miks me oleme sellised nagu me oleme, sest inimene näeb seda, mida ta teab. Kui sa kogud teadmisi, siis see maastik räägib sinuga rohkem, mida rohkem sa tead, seda rohkem sa oskad seda maastikku lugeda," rääkis Kadakas.

Mae Kivilo kujundatud labürindina kulgev ruum avab muinsuskaitse lugu läbi 14 objekti, mis sümboliseerivad ülejäänud 12 000 riigi registris olevat kaitsealust kinnisobjekti.

"Võib-olla see labürint aitab inimesel mõista seda, et elu ei olegi nii sirgjooneline ja et iga nurga tagant võib midagi üllatuslikku välja tulla, mida sa veel ei teadnud. Uurid, saad teada ning õpid seda hindama ja armastama," lisas Kadakas.

Lisaks lugudele ja esemetele on huvitav kuulata näituse tarbeks tehtud intervjuusid nimekate muinsuskaitsjatega. Uusi kogemusi pakuvad interaktiivsed kaardid, ja nokitsemishuvilised saavad oma käega kujundada maastikke ning rajada mälestusmärke.

Näitus on avatud 2026. aasta augustikuu lõpuni.