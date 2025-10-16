X!

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Ensemble Prize 2026 laureaat

Muusika
Tallinna Uue Muusika Ansambel
Tallinna Uue Muusika Ansambel Autor/allikas: Sohvi Viik
Muusika

Ernst von Siemensi Muusikafondi auhinna Ensemble Prize 2026 pälvivad ja Tallinna Uue Muusika Ansambel ja No Hay Banda Kanadast. Preemia suurus on 75 000 eurot ja see antakse igal aastal silmapaistvatele noortele ansamblitele.

Ernst von Siemensi Muusikafond on enam kui 50 aasta vältel pühendunud kaasaegse muusika toetamisele kogu maailmas.

Ernst von Siemensi Muusikafond annab ansamblile NO HAY BANDA Kanadast ja Tallinna Uue Muusika Ansamblile Eestist 2026. aasta ansamblipreemia, mille suurus on 75 000 eurot. Sellega toetab mainekas Saksamaa Muusikafond silmapaistvaid nüüdismuusika kollektiive, eesmärgiga tugevdada nii nende kunstilist kui organisatsioonilist arengut.

Tallinna Uue Muusika Ansambel asutati 2013. aastal. Ansambel hõlmab laia valikut kaasaegseid stiile ja žanre, keskendudes eelkõige alternatiivsetele intonatsioonidele ja mikrotonaalsele muusikale. Ansambli loomingut iseloomustab eksperimenteerimisvaim ja soov uurida muusika lähiajalugu,

Ensemble Prize 2026 antakse üle 23. mail 2026 Müncheni Prinzregententheateris, Saksamaal.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:10

Kultuuri kodu | Kultuurkapital on kakuke, millest kõik tahavad tükki

08:52

EKA kangatrüki stuudio meister: tudeng peab saama julguse kogu protsessi ise teha

08:47

Clicherik ja Mäx avaldasid albumi "Club Schlager"

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

16.10

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.10

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

16.10

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

16.10

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo