Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

Vilsandil salvestatud plaadil on 14 lugu. Külalisartistidena teevad kaasa Kadri Voorand, Valge Tüdruk, Riste ja Tiina Adamson. Mitmes loos teeb kaasa Greta Liisa Grünberg ja pea enamikes kõlab trummidel Aigar Vals.

Lisaks parmupillile on oma muusikalist areaali laiendava Meisterjaani plaadil esindatud kitarr, süntesaatorid, meloodika, viiul, flööt, hiiu kannel ja erinevad löökriistad. Sinna juurde veel rohkelt elektroonikat, efekte ja järeltöötlust.

Plaadi masterdas Margus Löve (Sudu Mastering), ümbrise kujundas Kaarel Vahtramäe, fotod tegi Zbanski Kino.