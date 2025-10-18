X!

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

Muusika
Meisterjaan
Meisterjaan "Meeleheina valvur" Autor/allikas: Õunaviks
Muusika

Reedel avaldas Meisterjaan plaadifirma Õunaviks alt värske albumi "Meeleheina valvur", millel kõlab artisti sõnul vähem parmupilli.

Vilsandil salvestatud plaadil on 14 lugu. Külalisartistidena teevad kaasa Kadri Voorand, Valge Tüdruk, Riste ja Tiina Adamson. Mitmes loos teeb kaasa Greta Liisa Grünberg ja pea enamikes kõlab trummidel Aigar Vals.

Lisaks parmupillile on oma muusikalist areaali laiendava Meisterjaani plaadil esindatud kitarr, süntesaatorid, meloodika, viiul, flööt, hiiu kannel ja erinevad löökriistad. Sinna juurde veel rohkelt elektroonikat, efekte ja järeltöötlust.

Plaadi masterdas Margus Löve (Sudu Mastering), ümbrise kujundas Kaarel Vahtramäe, fotod tegi Zbanski Kino.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

