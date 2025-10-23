X!

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

Maarja Merivoo-Parro
Maarja Merivoo-Parro
Maarja Merivoo-Parro koostatud "Ajaloolaste õpik 5. klassile" pälvis rahvusvahelisel konkursil BELMA (Best European Learning Materials Awards) esikoha.

"Proovisin rääkida minevikust viisil, mis tunduks ühele viienda klassi õpilasele loogiline ja huvitav. Igaüks neist on midagi ajaloost juba kuulnud, loodetavasti aitab õpik luua süsteemset arusaama," tutvustas Merivoo-Parro õpikut. "Just sel kaalutlusel on lisatud ka teemasid, mis õppekava järgi kohustuslikud pole. Näiteks võib antiikaja ja tänapäeva maailmaimede ülevaade koos perega reisinud lapsele kauged tsivilisatsioonid kodusemaks muuta."

Auhind anti üle 15. oktoobril Frankfurdi raamatumessi raames toimunud pidulikul auhinnatseremoonial. BELMA konkursil osalevad igal aastal kümned Euroopa juhtivad õpikukirjastused ning välja valitakse parimad õppematerjalid, mis paistavad silma uuenduslikkuse, kvaliteedi, lapsesõbralikkuse ja hea kujunduse poolest.

Õpiku andis välja kirjastus Koolibri.

Toimetaja: Karmen Rebane

