"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega
Loomingu Raamatukogu kuldsari jätkab ilmumist ka 2025. aastal. Tuleva aasta kuuiku seast leiab teiste hulgas ka Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni loomingut.
Kuuikust leiab seekord Anu Lambi keeleuuendusmõtteist inspireeritud teksti "Johannes Aavik. Keeleuuenduse lõpmatu kurv", äsja välja kuulutatud Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia laureaadi Liv Ulmanni elulise mõtiskluse "Muutumine", Ungari päritolu Šveitsi kirjaniku Ágota Kristófi lühiromaani "Eile", millele on lisatud kaks uut, varem eesti keeles ilmumata teksti, ja nobelist John Steinbecki romaani "Me tusameele talv". Esimeste sügistormide ajal tuleb trükist Tõnu Õnnepalu Vilsandi-raamat "Lõpetuse ingel", mida autor täiendab uue saatesõnaga, ja aasta lõpetab Briti kirjaniku Saki jutukogu, kuhu on samuti lisatud varem eesti keeles ilmumata lugusid.
Sarja on kujundanud Maris Kaskmann.
2026. aastal ilmuvad:
- Anu Lamp, "Johannes Aavik. Keeleuuenduse lõpmatu kurv". Ilmub jaanuaris.
- Liv Ullmann, "Muutumine". Norra keelest tõlkinud Anu Saluäär. Ilmub märtsis.
- Ágota Kristóf, "Eile. Line, aeg. Mathias, kus sa oled?". Prantsuse keelest tõlkinud Triinu Tamm. Ilmub mais.
- John Steinbeck, "Me tusameele talv". Inglise keelest tõlkinud Harald Rajamets. Ilmub juulis.
- Tõnu Õnnepalu, "Lõpetuse ingel". Ilmub septembris.
- Saki, "Sredni Vashtar ja teisi jutte". Inglise keelest tõlkinud Anne Lange ja Katrin Kern. Ilmub novembris.
