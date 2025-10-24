"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

Loomingu Raamatukogu kuldsari jätkab ilmumist ka 2025. aastal. Tuleva aasta kuuiku seast leiab teiste hulgas ka Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni loomingut.

Kuuikust leiab seekord Anu Lambi keeleuuendusmõtteist inspireeritud teksti "Johannes Aavik. Keeleuuenduse lõpmatu kurv", äsja välja kuulutatud Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia laureaadi Liv Ulmanni elulise mõtiskluse "Muutumine", Ungari päritolu Šveitsi kirjaniku Ágota Kristófi lühiromaani "Eile", millele on lisatud kaks uut, varem eesti keeles ilmumata teksti, ja nobelist John Steinbecki romaani "Me tusameele talv". Esimeste sügistormide ajal tuleb trükist Tõnu Õnnepalu Vilsandi-raamat "Lõpetuse ingel", mida autor täiendab uue saatesõnaga, ja aasta lõpetab Briti kirjaniku Saki jutukogu, kuhu on samuti lisatud varem eesti keeles ilmumata lugusid.

Sarja on kujundanud Maris Kaskmann.

2026. aastal ilmuvad: