X!

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

Muusika
Ansambel Sadu
Ansambel Sadu Autor/allikas: Riina Varol / Sadu
Muusika

Uus album
Sadu
"Probleemid paradiisis"
10/10

Sadu on debüütalbumi "Probleemid paradiisis" ilmumisest septembris tõusnud
kiiresti Eesti muusikamaastiku esiritta. Sandra Sillamaa ning Sofia-Liis Liiv on koostöös produtsent Frediga loonud võimsa koosluse, mis nii oma muusika kui ka sõnadega mitte ainult ei puuduta kuulajat, vaid annab jõu ja julguse teha ka ise häält.

"Mis see just oli?!" – nii kõlas minu esimene emotsioon pärast Sadu albumi esmakordset kuulamist. Albumi lõpuks oli tunne nagu oleks keegi kallanud pangetäis külma vett krae vahele ning seejärel soojalt kallistanud. Emotsioonide virvarr, mis ajas kord naerma ning siis nutma, andis lohutust, et me kõik seisame silmitsi samade probleemidega ning et ükski elu keerdkäik ei ole pöördumatu.

Kui üldiselt on muusikamaastiku uustulijate puhul tajuda teatud ebakindlust ning ajalist tarvidust oma saundi leidmiseks, siis Sadul on see juba olemas – otsene ja teravalt kõnetav, kuid samas haavatav hoiak, mis peegeldab ühiskonda puudutavaid, ent valusaid teemasid. Nii moodustub ühtne tervik, mis põimib endas hingestatud ballaade ning pulssitõstvaid bängereid, mille lüürilised kõrvaussid kuulajat veel päevadeks saatma jäävad.

Pop-folk kõlapilti on põimitud ka maailmamuusika elemente, mis loob omanäolise kompoti kaasaegsest ja rahvalikkust. Frederik Küütsi akustiline kitarr kannab kogu albumit pehmel toonil ning lisab soojust ja kindlustunnet, olles alati olemas. Sillamaa torupill ning Liivi viiul kannavad oma jutustajarolle ning annavad edasi sõnadest tulenevat emotsiooni. Kaasahaaravad biidid, mis lihtsalt sunnivad kaasa õõtsuma, loovad omamoodi transi, mis koos sisukate sõnadega kuulaja ära loitsivad.

Laulusõnades on kasutatud küllaldaselt leidlikke ning tabavaid eestikeelseid kõrvutusi, mis panevad oma tõetruudusega tahes-tahtmata muigama. On tore tõdeda, et potentsiaal luua eesti keeles niivõrd sisukat ja värvikat muusikat ei ole veel kadunud.

Kuigi võiks eeldada, et albumi teemad – suhete purunemine, petmine ja sügavad emotsioonid – võivad eriti kõnetada naiskuulajaid, peitub Sadu tugevus universaalsuses. Suhted puudutavad alati kahte poolt – koos avastatakse, kogetakse, armastatakse ning paraku saadakse ka haiget. Sadu loob võimaluse emotsionaalselt suhestuda, julgeda oma tundeid taasavastada ja võib-olla isegi ümber mõtestada.

Sadu on teinud märkimisväärse debüüdi ning võttes arvesse, millise toetuseni on nad nii lühikese ajaga jõudnud (mida näitavad ka kõik väljamüüdud kontserdid) on nende panust ning mõju juba praegu tugevalt tunda. Sadu on bänd, mida Eesti muusikamaastik vajas, kuid mida me igatseda ei osanud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

09:56

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

09:56

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

28.10

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

28.10

Sinefiil | "Unistused" on kui seebiseriaal, kus palju ei juhtu, aga mida võiks veel mitu osa vaadata

28.10

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

28.10

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo