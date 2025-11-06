Michael Jacksoni eluloofilm maandub kinodes tuleva aasta kevadel

Lionsgate avaldas esimese klipi Michael Jacksoni eluloofilmist "Michael", mis jõuab kinodesse 2026. aasta aprillis.

Loo sellest, kuidas lapsstaarist sai popikuningas toob kinolinale Ameerika režissöör Antoine Fuqua, kelle käe all on varem valminud filmid "Kuningas Arthur" (2004), "Kutsuge McCall" ning spordidokumentaalid Muhammad Alist ning LA Lakersist.

Nimiosas astub üles Jaafar Jackson, tänavu suvel The Jacksonsiga ka Tallinnas esinenud Michael Jacksoni venna Jermaine Jacksoni poeg. Aastate eest põgusalt lauljakarjääriga algust teha üritanud Jaafari jaoks on tegu esimese filmirolliga. Popstaari kurikuulsa isa Joe Jacksoni rollis astub üles Colman Domingo. Legendaarset produtsenti Quincy Jonesi kehastab Kendrick Sampson.

"Michael" pidi algselt jõudma kinodesse selle aasta oktoobris, kuid pärast võtete lõppu 2024. aasta mais otsustati filmi ümber teha ning toimusid täiendavad võtted. Koos treileriga teavitas tootja Lionsgate, et film jõuab kinodesse 24. aprillil 2026.